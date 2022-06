MUČNI DETALJI UŽASA IZ MAĐARSKE Hrvatica ostavila bebu u vinogradu: Da je ranije priznala, dete bi bilo živo (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Hrvatica iz Baranje rodila je dete u mađarskom vinogradu u Marfaiju i tamo ga ostavila, a potom pobegla u Osijek. Kada je stigla u osječku bolnicu, lekari su shvatili šta se dogodilo pa su alarmirali sve nadležne službe. U međuvremenu pojavili su se novi detalji.

Iako su informacije koje je davala 31-godišnja majka bile kontradiktorne, mađarski policajci su u rekordnom roku pronašli devojčicu tešku 2 kilograma kojoj je, u trenutku njihovog dolaska, srce još kucalo.

- Oko 11 sati ujutru na mestu događaja pronašli smo nered, prljavštinu i komadiće posteljice. Tražili smo i pomoć dodatnih snaga na terenu, pa smo u potragu uključili i pse tragače, rekao je Miklos Angjal, glavni inspektor mađarske policije, prenosi RTL.

Helikopterom hitne pomoći bebu su prevezli u bolnicu, ali je, na žalost, ubrzo preminula.

- Prema našim informacijama, dete je na otvorenom provelo više od 24 sata bez nadzora. Devojčica je bila prehlađena, imala je stvarno nisku telesnu temperaturu. Sve je to brzo dovelo do dehidracije i do niskog nivoa šećera u krvi, pa je dete postepeno ostalo bez kiseonika. Bilo je i povreda i sve ovo je dodatno pogoršalo devojčicino stanje, saopštila je policija.

Šta je 31-godišnjakinju iz Baranje nateralo da ostavi dete u vinogradu, policija tek treba da utvrdi, pišu hrvatski mediji.

- Ona na ispitivanju može da iznosi svoju obranu ili da se braniti ćutnjom, nakon toga će Državno tužilaštvo da proceni da li je potrebno da joj se izrekne mera istražnog zatvora ili neka druga mera, objašnjava advokatica Ines Margetić.

Najveća zatvorska kazna za ovo delo je pet godina, a policija zbog osetljivosti situacije odbija da iznosi detalje u javnost.

Istraga trenutno ide u više pravaca, pa se ispituju, svi oni koji su na neki način povezani sa majkom.

- Neki krug osoba koji su mogli da znaju da je ona trudna biće sigurno ispitani, znači potencijalni partner, njeni roditelji, osobe koje sa njom žive u kući, smatra Margetić.

Da je kojim slučajem majka ranije sve priznala novorođenče bi, tvrde mađarski policajci, danas bilo živo.

Pravu istinu i razloge za ovakav potez za sada zna samo 31-godišnjakinja koja je pre dva dana primljena u osječku bolnicu.

Ona više nije u bolnici, jer je dobrog opšteg zdravlja.

Mađarska policija pokrenula je istragu protiv majke.

