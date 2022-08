'IŠLI SU NA HODOČAŠĆE U MEĐUGORJE' Detalji jezive nesreće u Hrvatskoj, stigle prve fotografije SMRSKANOG AUTOBUSA (FOTO)

Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović potvrdio je da je u bolnici preminula još jedna osoba iz autobusa poljskih registarskih oznaka koji je jutros sleteo sa auto-puta i broj žrtava je sada 12.

- Autobus je putovao iz mesta u blizini Varšave. Prema nekim informacijama, reč je o grupi koja je planirala da ide na hodočašće u Međugorje - rekao je Božinović na konferenciji za novinare.

Odgovarajući na pitanje o tome koliko je bilo vozača, te da li su među povređenima, on je rekao da "to spada u one informacije koje se još utvrđuju".



- Prema onome što su ljudi na terenu mogli uočiti, nije bilo dece. Prema svemu onome što smo mogli utvrditi, tamo nije bilo dece - rekao je Božinović i napomenuo da među teže povređenima ima onih koji se bore za život, kao i da nema nikoga ko je prošao bez povreda.

Direktor hrvatskog Zavoda za hitnu medicinu Maja Grba Bujević rekla je da je 11 osoba preminulo na licu mesta. Ona je navela da postoji mogućnost da je još neko zarobljen pod autobusom, ali da je, koliko je to bilo moguće, autobus pregledan i da se nadaju da to ipak nije slučaj.

Čeka se i spisak putnika.

Povodom nesreće na Tviteru se oglasio poljski premijer Mateuš Moravjecki koji je izrazio saučešće porodicama žrtava i otkrio da u u autobusu bili hodočasnici koji su išli na Međugorje.

- Jutros u tragičnoj nesreći poljskog autobusa u Varaždinu. Hrvatska, 11 ljudi je poginulo i 34 je povređeno i hospitalizovano. Hodočasnici su koji su išli u Međugorje. Želim da izrazim najdublje saučešće porodicama žrtava. Razgovarao sam jutros o detaljima nesreće sa premijerom Hrvatske Andrejom Plenkovićem koji me uverio da hrvatske zdravstvene službe pružaju punu podršku. Dao sam uputstvo našim konzularnim službama da organizuju podršku porodicama žrtava nesreće - napisao je Moravjecki na Tviteru.



Hiljade vernika svake godine posećuje mesto "Gospinog ukazanja" na Međugorju, iako Vatikan nikada nije službeno priznao ovo mesto kao svetilište.

Do nesreće je došlo oko 5.40 sati na 62. kilometru auto-puta A4 u smeru ka Zagreba, između mesta Jarek Bisaški i Podvorec.

