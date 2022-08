UNIŠTEN KLJUČNI DEO ZA PRIKUPLJANJE DOKAZA? Istraga udesa poljskog autobusa naišla na veliki problem

U sletanju poljskog autobusa sa auto-puta u Hrvatskoj poginulo je 12 osoba, a više desetina ih je povređeno.

Preliminarni rezultati istrage pokazali su da je vozač izgubio kontrolu nad vozilom i sleteo sa puta.

Međutim, kako saznaje Jutarnji list, tahograf poljskog autobusa uništen je u nesreći i nakon što je ovlašćeni tehničar iz njega pokušao da izvuče podatke oni se nisu mogli očitati.

Šta bi to konkretno moglo da znači objašnjava dipl. ing. mašinstva Zoran Kalauz, izvršni direktor kompanije Tahograf d.o.o. iz Svete Nedelje.

- To znači da se neće moći utvrditi kojom brzinom je vozio u trenutku nesreće premda bi ista trebala biti 100 km/h. Međutim, u tahografu su se nalazile dve digitalne vozačke kartice (vozačka i suvozačka) što upućuje na to da je poljski prevoznik korektno angažovao dva vozača za ovako dalek put (jedan vozač ne bi po propisima mogao samostalno da odradi ovakvo dugo putovanje od Poljske do Međugorja). Prema podacima s vozačkih kartica, vozač i suvozač do trenutka saobraćajne nesreće nisu bili ni u kakvom prekršaju po pitanju radnih aktivnosti i korektno su se zamenili nakon određenog broja sati vožnje, rekao je Kalauz.

Profesionalni vozači imaju čitav niz pravila kojima je propisano kada mogu da krenu sa radom, odnosno vožnjom, koliko dugo mogu neprekidno da rade ili voze, koliko smeju da voze u jednoj smeni, u jednoj nedelji, u dve nedelje. itd.

Za njih su propisane obavezne pauze nakon određenog broja sati rada ili vožnje, propisani su im sati minimalnog dnevnog odmora kao i sati minimalnog nedeljnog odmora koje svaki vozač mora imati unutar jedne kalendarske nedelje.

Pojedina pravila se razlikuju u zavisnosti od toga da li je vozač sam u vozilu ili je reč o posadi (dva vozača su u vozilu). Postoji skoro tridesetak pravila i raznih izuzetaka od pravila koje svaki profesionalni vozač mora dobro da zna kako ne bi napravio prekršaj na putu. Tahograf zapisuje sve aktivnosti i pokazuje poštuje li vozač pravila koja važe na području EU. Nažalost, česte i manipulacije tahografom.

Dvoje Poljaka u kritičnom stanju, četiri pacijentkinje se vratile u Poljsku

Varaždinski župan Anđelko Stričak i direktor Opšte bolnice Varaždin Damir Poljak obavestili su javnost o stanju povređenih putnika iz Poljske.

Kako su naveli, čeiri pacijentskinje su otpuštene i prebačene u Poljsku.

U varaždinsku bolnicu je primljeno 11 pacijenata, od kojih je četvoro na intenzivnom lečenju a dvoje je kritično.

Jedan pacijent je iz jedinice prebačen na odelenje za traumatologiju, rekao je Poljak.

O tome što je tahograf i kako radi inženjer Kalauz pojašnjava:

- Tahograf je centralni merni instrument u vozilu i svaki profesionalni vozač mora biti jako dobro upoznat sa njegovim radom. Sam instrument zapisuje sve vozačke aktivnosti vozača koji upravlja vozilom, ali i eventualnog suvozača ako je isti prisutan u vozilu za vreme vožnje.

Ovi zapisi se odvijaju na način da svaki profesionalni vozač ima svoju sopstvenu digitalnu vozačku karticu. Radi se o dokumentu koji je lično vlasništvo svakog vozača, izgleda poput naše lične karte, važi pet godina, a svaki vozač je dužan da je umetne u (digitalni) tahograf na početku svoje smene/vožnje. Sve njegove aktivnosti tahograf zapisuje u svoju internu memoriju, ali i na memoriju same kartice.

Profesionalni vozači, prilikom redovnih kontrola na putu, mogu biti kontrolisani ne samo za tekuće radne aktivnosti koje su se dogodile za vreme i neposredno pre same kontrole, nego policija i saobraćajna inspekcija imaju pravo da kontrolišu sve njegove aktivnosti u prethodnih 28 kalendarskih dana.

Sve aktivnosti vozača moraju biti zapisane na vozačkoj kartici - pa čak i one kada je vozač bio slobodan, kada je kod kuće sa svojom porodicom na nekom nedeljnom odmoru. Uočavanjem bilo kojeg prekršaja, vozač (ali i kompanija i odgovorna osoba u kompaniji) podleže vrlo strogim finansijskim sankcijama. Uprkos tome, u trci za zaradom, nije neuobičajeno zateći stranog ili domaćeg vozača/prevoznika u kršenju ovih pravila ili čak s manipulisanim tahografom koji ne zapisuje (ili pogrešno zapisuje) pojedine vozačke aktivnosti, pojašnjava inženjer Kalauz.

O tome kako se sprečavaju manipulacije kaže:

- Kako bi se što je više moguće smanjila mogućnost manipulacije s tahografom, odnosno kako bi se periodično proverila ispravnost njegovog rada, prema pravilima EU je propisano da se provera ispravnosti rada tahografa mora obavljati najmanje svake dve godine u ovlašćenim radionicama za tahografe.

Radionice su dužne pri svakoj periodičnoj proveri tahografa osim same zakonske kalibracije tahografa da provere i postojanje eventualnih uređaja za manipulaciju rada s tahografom te iste skinuti s vozila i prijaviti slučaj nadležnim institucijama. Kod nas je za ovaj posao nadležno Ministarstvo mora, saobraćaja i infrastrukture.

