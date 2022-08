STRADAO ČOVEK, PODIGNUTI I AVIONI: STRAŠAN POŽAR NA HVARU! Vatrogasci se bore protiv vatrene stihije (VIDEO)

Jedna osoba je smrtno stradala na ostrvu Hvaru, u vezi sa velikim požarom koji gori između Dola i Vrbanja.

Oko 12.45 sati izbio je požar guste borove šume između naselja Vrbanj i Dol na Hvaru, piše Dalmacija Danas. Na teren su izašli vatrogasci DVD Jelsa, Stari Grad i Hvar.

Vatrogasci su zatražili i pomoć tri kanadera koji su stigli na teren i učestvuju u gašenju.

Three Canadair in action to put out two fires on the island of Hvar #hvar #croatia #fires #firesonhvar #canadair @totalcroatia1 pic.twitter.com/qizjdaHyfj