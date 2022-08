ZBOG TAKVIH IDIOTA, PLAKALE SU MNOGE MAJKE! Ponašanje vozača na putevima Crne Gore ŠOKIRALO turistu!

Velike gužve u jeku sezone dovode do mnogih nesreća, a bahato ponašanje vozača doprinosi nebezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

Sezona je odmora, i putevi ka Crnoj Gori, ali i Grčkoj, opterećeniji su nego obično. Iako je auto-put kroz veliki deo naše zemlje, ali i deonica kod komšija, olakšala putovanje do crnogorske obale, ostalo je mnogo nimalo bezopasnih krivina do Jadrana. Jedan korisnik Tvitera opisao je svoje utiske sa putovanja do Ulcinja, i naročito pojavu koja mu je jako zasmetala, pa im se obratio oštrim rečima.

Išao sam do Ade Bojane pre 10-ak dana, a na putu do tamo, i nazad, glavni su mi utisak idioti koje sam sreo, i to njih najmanje desetak. Džaba nam auto-putevi, kada, tamo gde ih nema, vrebaju ovakve budale! Mislim na vas, gospodo, koji pretičete na punim, pretičete u krivinama, pretičete sa vašim krntijama koje samo što se ne raspadnu. Ali vi pretičete. Pretičete kolone, pretičete kamione, pretičete vozeći autobuse, pakao - počeo je svoje izlaganje ovaj korisnik Tvitera.

Zbog takvih idiota, plakale su mnoge majke. Unesrećili su takvi mnoge domove. Preselo vam tih 10 minuta, koliko stižete ranije, ugrožavajući sebe i druge. A da budem iskren, najviše takvih bilo je sa BG i NS tablicama. Navikli ljudi na "brz život" i "divljanje", i tako sve dok ne ugase nečiji život! Idioti - zaključio je ovaj korisnik Tvitera.

I zaista, pitamo i vas, koliko ovakvih sretnete kada putujete negde?

Prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije u periodu od 2016. do 2020. godine u saobraćajnim nezgodama u našoj zemlji smrtno je stradalo 2.760 lica, dok je 100.519 lica povređeno (16.489 teže, 84.030 lakše). Gotovo svaki drugi poginuli učesnik u saobraćaju bio je u putničkom vozilu - u svojstvu vozača ili putnika.