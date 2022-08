PROGOVORILA MAJKA POMAHNITALOG UBICE SA CETINJA: 'BOLJE ŠTO JE MRTAV!' Evo šta se dešavalo pred masakr, a na pitanje o snaji ZANEMELA

Majka ne prestaje da plače i u suzama kaže da ništa nije ukazivalo na tragediju.

Dva dana posle stravičnog masakra na Cetinju, Svetlana Borilović, majka monstruma Vuka Borilovića, ne prestaje da plače i u suzama kaže da ništa nije ukazivalo na tragediju i da je njen sin spreman da usmrti 10 ljudi.

Svetlana ne može da veruje da je njen sin Vuk u krvavom piru ubio 10 ljudi, od toga dvoje dece svojih podstanara, i na kraju i sam pao od metka.

Ona je danas, dok su Cetinjani oplakivali i sahranjivali žrtve i molili se za zdravlje šestoro ranjenih, ispričala da je Vuk imao prekid filma i da je sve uradio nesvestan stravičnih posledica.

Nesrećna žena u suzama kaže da ništa nije ukazivalo na tragediju i da je njen sin spreman da usmrti i jednog čoveka, a kamoli desetine odraslih sugrađana i dvojicu dečaka, njegovih podstanara, koje je zverski upucao za ručkom.

- Ja sam bez duše i ne znam da li ću preživeti ovu muku. Kako ovo da me snađe od mog deteta, da čitav grad i zemlju zavije u crno?! Zašto, sine, stalno se pitam, a odgovor nikada neću dobiti - kaže Svetlana.

Dodaje da Vuk nije bio problematičan i poročan, da je bio miran čovek koji je, izgleda, pukao zbog maltretiranja na poslu:

- Trpeo je pritisak četiri-pet godina, a radio je kao šef obezbeđenja u Nacionalnom parku Lovćen. Priznajem, primetila sam da je bio nervozniji u poslednje vreme, ali nije pravio problem. Bio je primeran i kao otac porodice i kao komšija - rekla je ona.

"Niko ne zna kako mi je"

Jedva pronalazeći reči, Svetlana naglašava da njen sin nije bio u sukobu ni sa jednom od žrtava.

- Naši podstanari Martinovići doselili su se tek pre dva meseca, nikad se ni popreko nisu pogledali. Lepo bi se javili kad nas sretnu i to je to. Ni s glavom te porodice Milošem nije imao nikakav sukob, taman posla. Moj sin se nije svađao ni sa svojom ženom niti s bilo kim iz porodice. Imao je skladan brak i divnu decu. Sve ove ljude je usmrtio u trenutku nervnog rastrojstva, time je tragedija i muka još i veća - rekla je ona.

Monstrum sa Cetinja, kako su ga mediji već nazvali, masakr je počinio dok su se, prema nekim informacijama, njegova supruga i deca baškarili na moru, a niko od šire porodice nije prisustvovao njegovom izlasku iz kuće s oružjem u rukama.

- Bila sam na poslu. Doveli su me kući kad je sve bilo gotovo i kad je i on bio mrtav, tek posle sam saznala šta se desilo, kuku meni. Bolje što ni njega više nema kad je zverstvo napravio. Niko ne može da zna kako je mojoj utrobi s ovom mukom, koja me snašla nesrećnu - zaključila je Svetlana za Srpski telegraf.

Majka suludog ubice odbila je da kaže gde se na letovanju od pre nedelju dana nalazi Vukova supruga i deca jer je policija u međuvremenu obavestila javnost da se njegova porodica ne nalazi na teritoriji Herceg Novog, kako je glasila prvobitna informacija.

- Neću da pričam o tome. Policija može da me ispita i njima ću da kažem sve što znam, ali javno ne mogu da govorim ništa više - rekla je Svetlana.

Do 2015. vodili idiličan život

Vuk Borilović, sudeći prema fotografijama s društvenih mreža, pre krvavog pira živeo je mirnim porodičnim životom. Njegova supruga (ne zna se da li je iz Češke i Slovačke) na Fejsbuku, ali i na zajedničkom nalogu, objavila je slike sa suprugom, ali i sa decom. Takođe, zabeležila je i kadrove s njihovog venčanja, ali je čudno da poslednja objava datira još iz 2015.

Inače, prva informacija je glasila da je Vuk nekoliko dana pre zločina poslao porodicu u Herceg Novi, iz čega se izvlačio zaključak da je planirao masakr. Međutim, iz hercegnovske policije je juče saopšteno da ona i deca nisu u ovom gradu.