DEDA MALIŠANA UBIJENIH U MASAKRU NA CETINJU: Svima je pucao u glavu - da nam je makar JEDNO DETE ostavio (FOTO)

Nije ubio samo moje unuke i snahu, on je ubio sve nas, jecajući kaže Pero Martinović, deda Marka (8) i Mašana (11), koje je na Cetinju ubio Vuk Borilović (34) tokom krvavog pira prošlog petka.

- Mojim unucima je otkinuo glavu karabinom! Svima je pucao u glavu. Makar da nam je jedno dete ostavio - dodaje Martinović posle sahrane unuka i snaje Nataše (35) i nastavlja:

- Moj sin Miloš, snaja Nataša i unuci živeli su kod njega kao podstanari. Meni su Borilovići rođaci. Nikakve svađe nije bilo između njih, kao što se priča. Sve je to laž. Ma, gorke reči nije bilo. Sve je bilo normalno. Moji su bili dobri sa njihovom decom, ništa nije slutilo na ovo zlo.

Prvo zvao njegovog sina

Deda pobijenih mališana kaže da je Vuk tri-četiri dana pre masakra sklonio suprugu L. B. (35) i decu u Tivat.

- Znam da se čudno ponašao u poslednje vreme. Prebio je kolegu, oštetio mu auto i gađao mu kuću. Tu je zatajila vlast, da su ga stavili u zatvor - ističe neutešni čovek.

Petar kaže da je Borilović posle masakra pozvao najpre njegovog sina Miloša, kome je rekao da je ubio svoju i njegovu familiju.

- Nakon toga je pozvao suprugu Milana Mitrovića da joj kaže da joj je ubio muža kaže deda ubijenih mališana.

- Da je ostao živ...

Na pitanje da li nekoga krivi za smrt svojih najbližih, Pero odgovara:

- Nema koga da krivimo kada je on mrtav. Ne krivimo njegovu majku. Da je on živ, onda bi to bilo drugačije.

Povodom informacije da je Vuk Borilović sahranjen tajno i van Cetinja, Pero kaže da nije ni mogao da bude sahranjen na nekom od grobalja na kojima počivaju njegove žrtve.

Majka u šoku

Majka Vuka Borilovića, Svetlana, od petka ne može da se povrati od šoka.

- Ne mogu da shvatim da je moj sin to napravio. Nije sa rođacima i komšijama bio u svađi. Jeste imao probleme na poslu. Moj sin nije bio psihički bolestan i nije trebalo da ide kod psihijatra - jedva je prozborila majka masovnog ubice.

Ova žena dodaje i da se njen pokojni sin "lepo slagao sa suprugom", a na pitanje gde se ona sada nalazi, usledilo je samo: "Ne znam".

Svetlana je otkrila da je njen sin sahranjen van grada.

- Ništa više neću govoriti. Samo policiji - kroz plač je rekla Svetlana.

Autor: