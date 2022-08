Advokat Željko Simić smatra da postoji mogućnost od krvne osvete i da na nju Crnogorci drugačije gledaju.

Podsetimo, u petak 12. avgusta Vuk Vučko Borilović ubio je 10 sugrađana, a ranio njih 6 pre nego što je i sam ubijen.

Tokom krvavog pira iz karabina nasumično je pucao u podstanare, komšije, zatim ekipu Hitne medicinske pomoći i pripadnike policije koji su došli na mesto pucnjave, ali i prolaznike.

Advokat Željko Simić osvrnuo se na Cetinjanina Nenada Kaluđerovića za koga se smatra da je ubio Borilovića.

- U krivično pravnom smislu granični je slučaj kada neko neposredno posle ubistva deteta, oca, majke ili nekog drugog učini tako nešto. To je u tom slučaju nužna odbrana što nije krivično delo. To je jedna tema kojom će se baviti nadležni organi u Crnoj Gori i ceniti da li je ovaj čovek koji je sigurno spasao još nekoga kriv. Jer je jasno da je počinilac krenuo redom da ubija. Sada je pitanje da li je napad bio usmeren ka tom gospodinu koji je pucao i kakva je norma u crnogorskom zakoniku - istakao je advokat.

- Inače, u srpskom zakoniku nužna o odbrana kod nas podrazumeva otklanjanje od sebe ili drugog neposredne opasnosti i otpočetog napada. Po našem krivičnom zakoniku taj gospodin bi bio nevin - rekao je advokat.

Advokat se potom dotakao i krvne osvete za koju je objasnio od kada ona datira.

- Krv je najskuplja. Istorijski gledano se govorilo da krv treba da se namiri. Svi civilizovani ljudi nemaju problem da krv bude namirena sa onim ko je počinio delo. Međutim, šta znači namiriti krv u istorijskom smislu? To je zapisao prvi put Hamurabi, oko za oko, zub za zub. U tom smislu glava deteta podrazumeva glavu deteta. Pravile su se tada neke šeme ako nema trojicu sinova, onda trojica rođaka koji su uzrasta ubijenih sinova - rekao je advokat.

Takođe je dodao da postoji postoji mogućnost da se ona i desi.

- Mislim da su mediji malo doprineli tome da se razmišlja o takvim stvarima. Same vlasti su takođe napomenule i navele takvu mogućnost. To je jedan fenomen koji jako dugo postoji, čak 1.000 godin. Samo stotinak godina je prošlo od kada je to značajnije prestalo. Inače se to ranije na teritoriji Crne Gore podrazumevalo. Imam srodnike u Crnoj Gori koji na to sasvim drugačije gledaju. Njima je to jedan veliki udarac na čast i suštinu postojanja celog plemena - rekao je advokat.

