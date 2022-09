STRAVIČNO VRŠNJAČKO NASILJE ŠOKIRALO JAVNOST U REGIONU: Tukli dečaka, pa mu skakali po glavi

Učenika petog razreda biogradske osnovne škole napala je grupa od deset starijih učenika. Udarali su ga dok nije legao na pod, a zatim nastavili da ga tuku.

Učenik je zbog mogućih povreda zadržan na opservaciji u bolnici, a majka pretučenog dečaka kaže da je škola nije obavestila o incidentu niti pozvala Hitnu pomoć, prenosi Antena Zadar.

Majka pretučenog učenika navodi da ga je grupa od deset starijih učenika napala u toaletu. Udarali su ga pesnicama, oborili na pod, a jedan učenik je nastavio da ga tuče po glavi.

– Moj sin ide u peti razred osnovne škole u ​​Biogradu. Otišao je do toaleta gde ga je iza vrata dočekala grupa od 10, 15 učenika. Ovo je prema rečima pedagoga. Oni su šesti i sedmi razred. Počeli su da ga udaraju pesnicama, on je pao na pod, nastavili su da ga tuku, jedan mu je stao na glavu, gazio ga po licu. Naišao je profesor engleskog i razdvojio ih, rekla je majka.

Dečak je zbog bolova u stomaku završio u bolnici, gde je zadržan na posmatranju. Majka navodi da niko iz škole nije pozvao Hitnu pomoć, a o incidentu je obaveštena tek nakon što je učenik došao iz škole. Tada su je obavestili da je reč o grupi od desetoro dece koja već neko vreme napada druge učenike, zbog čega su neki đaci čak prebačeni u drugu smenu.

Direktor OŠ Joško Brtan rekao je da je upoznat sa slučajem i da će učenici biti sankcionisani u skladu sa pravilnikom škole.

- Takve situacije se ne dešavaju često, ali se susrećemo sa njima. Stariji đaci idu da se zezaju i to obično rade sa mlađima. NJihov cilj nije bilo nasilje. Naravno, to ih ne oslobađa krivice. Pravilnik je jasan. Ako dođe do povrede, opomena ide automatski. Tu nema govora. Kada je reč o telesnoj povredi, u slučaj su, pored škole, uključeni i lekari i policija, rekao je za Antenu Zadar direktor Brtan.