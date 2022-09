RASTU CENE KVADRATA NA PRIMORJU! Više su za ČETVRTINU u odnosu na prošlu godinu - Evo koliko je kvadrat u kotorskom Starom gradu

Na tržištu nekretnina i dalje je veliko interesovanje za stanovima, ali mala ponuda, rekli su Pobjedi predstavnici agencija za nekretnine. Prema njihovim podacima, cene stanova su u Podgorici porasle 13 do 15, a u primorskim opštinama 20 do 25 odsto. Oni ne očekuju dalji rast cena, a pojedini prognoziraju da će nakon stagnacije doći i do pada.



Vlasnik Zetagradnje Blagota Radović očekuje u narednom periodu smanjenje investicija u sektoru stanogradnje, kao i potražnje za nekretninama.

- Ne očekujemo dalji rast cena tim pre što ni tražnja nije više u zenitu kao pre par meseci. Očekivanja su da će se održati na ovom nivou osim, ukoliko ne dođe do nekih značajnijih negativnih ekonomskih kretanja u Evropi i svetu, kao što je situacija koja se predviđa sa energentima, a koja nas ne može zaobići s obzirom da smo uvozno-zavisna zemlja, pa se sve te posedice prelivaju i na našu ekonomiju, ali je u ovom trenutku to nezahvalno prognozirati - kazao je Pobjedi vlasnik agencije Multitask nekretnine Stefan Mišković.

On je naveo da je u Podgorici došlo do blagog rasta cena od početka godine od pet do sedam odsto, dok je u odnosu na prošlu godinu rast od 13 do 15 odsto, posmatrajući prosečnu cenu na godišnjem nivou.

- Iz našeg ugla gledajući, cene su dostigle nivo nakon kojeg ne očekujemo dalji rast, tim pre što je rast u ovoj godini više bio uslovljen inflacijom, nego potražnjom - smatra Mišković i ističe da su brojni razlozi rasta cijena.

- Prvo, i dalje je veća tražnja od ponude. Drugo, stopa inflacije je veća od deset odsto od početka rata u Ukrajini, pa je veliki broj ljudi ulaže u nekretnine nastojeći da sačuvaju vrednost novcu. Treće, veliki broj stranaca dolazi u Crnu Goru i odlučuje se za kupovinu ili iznajmljivanje nekretnine i četvrto, program Evropa sad je povećanjem zarada proširio bazu kupaca koji mogu iz kreditnog zaduženja da reše stambeno pitanje - naveo je Mišković.

Govoreći prvenstveno o situaciji u Podgorici, ocenio je da je trenutna situacija na tržištu specifična.

- Najtraženije nekretnine je teško pronaći na tržištu ili ih je moguće pronaći samo u fazi izgradnje sa rokom završetka od 12 do18 meseci - saopštio je Mišković i dodao da su najtraženiji stanovi, manje kuće, dok je potražnja za placevima "negdje između".

- S obzirom na veliki građevinski bum, postoji manjak građevinskih parcela i ogromna tražnja za njima - istakao je Mišković.

Naveo je da se raspon cena u novogradnji kreće od 1.300 do 2.500 evra po kvadratu.

- Cena je uslovljena brojnim faktorima, a najznačajniji su lokacija, kvalitet gradnje i reputacija investitora - kazao je Mišković i dodao da se kvadrat na lokacijama udaljenijim od centra grada prodaje za 1.300 eura, dok se oko tržnih centara, u centru i delu grada Preko Morače kvadrat kreće oko 1.800 eura.

- U starogradnji je taj raspon od 900 do1.500 evra, opet zavisno od lokacije i stanja nekretnine - precizirao je Mišković.

On navodi da se obim posla agencija za nekretnine iz godine u godinu povećava, s tim da bilježe pad u prodaji za račun investitora.

- Veći investitori imaju svoje prodajne timove, ali je ogroman broj nekretnina izgrađenih u Podgorici u poslednjih par godina doveo do povećanja obima posla u dijelu rentiranja stanova - pojasnio je Mišković.

Nema pojeftinjenja

Vlasnik Zetagradnje Blagota Radović naveo je da je interesovanje za kupovinu stanova palo poslednjih meseci.

- To nije interesovanje kao unazad četiri - pet meseci i nije to više nikakva trka nego stabilno tržište. A ono ranije je bilo stampedo, to nije bilo normalno - kazao je Radović komentarišući ogromnu tražnju do prije nekoliko mjeseci.

Zetagradnja stanove prodaje od 1.350 do 1.900 eura po kvadratu.

- Sigurno nećemo smanjivati cene, jer nećemo imati interes da investiramo ako ne zadržimo ovaj nivo cena. Sad hoće li druge kompanije morati zbog finansijskih okolnosti da idu na smanjenje cena stanova, to već ne znam - rekao je Radović, koji očekuje smanjenje investicije u stanogradnji.

- Sve zavisi od situacije u svetu. Nemačka je zvanično u recesiji, što nije dobar znak. Mislim da će investicije biti manje, a time i interesovanje za kupovinu stanova - istakao je Radović i dodao da će on sigurno manje investirati.

Ističe da su se cijene građevinskog materijala i radne snage stabilizovale zadnja dva meseca.

- Za očekivati je da dođe i dalje do blagog povećanja radne snage, a mislim da su se cene materijala stabilizovale - rekao Radović.

Izvršni direktor agencija za nekretnine Montenegro Prospect Ivan Dašić očekuje da će cene nekretnina na moru stagnirati, a zatim padati.

- Rast kamatnih stopa, inflacija, recesija i generalna neizvesnost će uticati na smanjenje kupovne moći. Ipak, postoji vjerovatnoća da će nakon teške i skupe zime, najviše zbog dramatičnog skoka cene energenata u Evropi, porasti interes za relokaciju zemlje sa povoljnom klimom, nižim životnim i poslovnim troškovima, što bi unekoliko moglo ublažiti uticaj globalne recesije na naše tržište nekretnina - rekao je Dašić Pobjedi.

Naveo je da kvadrati u primorskim opštinama poskupili 20 do 25 odsto, ali da je manji rast cena u posljednjih nekoliko meseci.

- Strance su stimulisale niske kamatne stope i strah od inflacije u poslednijh 12 meseci, a domaće rast zarada i pojačanog zaduživanja kod banaka - kazao je Dašić i istakao da je tržište nekretnina i dalje prilično aktivno, te da je interes Ukrajinaca i Rusa nadomješten većim interesovanjem kupaca iz EU, naročito iz Nemačke.

- Agencije koje su primarno bile orijentisane na tržište bivšeg SSSR-a su morale da traže alternativne izvore potencijalnih kupaca. Kupci iz regiona, primarno Srbije, tradicionalno imaju značajan udeo na našem tržištu nekretnina - saopštio je Dašić.

Naveo je da se cene kvadrata u Bokokotorskom zalivu kreću od 2.500 do 3.000 evraa, a blizu mora i u kotorskom Starom gradu i do 4.000 evra.

- U Budvi je prosečna cena 2.300 evra, stanovi u Baru se kreću od 1.200 do 1.800 eura za novogradnju, a u Herceg Novom u proseku 2.000 eura - precizirao je Dašić i dodao da je nezahvalno koristiti prosečne cene jer postoje velika odstupanja u zavisnosti od lokacije i kvaliteta gradnje.

IT stručnjaci iz Rusije i Ukrajine povećali kirije

Stefan Mišković je naveo da je došlo do povećanja tražnje za iznajmljivanjem nekretnina od početka sukoba u Ukrajini.

- Deo Ukrajinaca i veći broj Rusa, uglavnom iz IT sektora, je izabrao Crnu Goru kao destinaciju za život i zakupili su dugoročno značajan broj stanova. S obzirom na platežnu moć i povećanje tražnje, skoka inflacije, došlo je i do rasta cena rente na nivou od 15 do 20 odsto - kazao je Mišković.

Precizirao je da se garsonjere rentiraju po cenama od 200 do 270 evra, jednosobni stanovi od 280 do 500 evra (neke super luksuzne varijante čak i do 700 evra), dvosobni stanovi od 450 do 800 evra, a trosobni od 700 do 2.500 evra.

- Ne očekujemo dalji rast cena tim pre što ni tražnja nije više u zenitu kao pre par meseci. Očekivanja su da će se održati na ovom nivou osim, ukoliko ne dođe do nekih značajnijih negativnih ekonomskih kretanja u Evropi i svetu, kao što je situacija koja se predviđa sa energentima, a koja nas ne može zaobići s obzirom da smo uvozno-zavisna zemlja, pa se sve te posedice prelivaju i na našu ekonomiju, ali je u ovom trenutku to nezahvalno prognozirati - kazao je Pobjedi vlasnik agencije Multitask nekretnine Stefan Mišković.

On je naveo da je u Podgorici došlo do blagog rasta cena od početka godine od pet do sedam odsto, dok je u odnosu na prošlu godinu rast od 13 do 15 odsto, posmatrajući prosečnu cenu na godišnjem nivou.

- Iz našeg ugla gledajući, cene su dostigle nivo nakon kojeg ne očekujemo dalji rast, tim pre što je rast u ovoj godini više bio uslovljen inflacijom, nego potražnjom - smatra Mišković i ističe da su brojni razlozi rasta cijena.

- Prvo, i dalje je veća tražnja od ponude. Drugo, stopa inflacije je veća od deset odsto od početka rata u Ukrajini, pa je veliki broj ljudi ulaže u nekretnine nastojeći da sačuvaju vrednost novcu. Treće, veliki broj stranaca dolazi u Crnu Goru i odlučuje se za kupovinu ili iznajmljivanje nekretnine i četvrto, program Evropa sad je povećanjem zarada proširio bazu kupaca koji mogu iz kreditnog zaduženja da reše stambeno pitanje - naveo je Mišković.

Govoreći prvenstveno o situaciji u Podgorici, ocenio je da je trenutna situacija na tržištu specifična.

- Najtraženije nekretnine je teško pronaći na tržištu ili ih je moguće pronaći samo u fazi izgradnje sa rokom završetka od 12 do18 meseci - saopštio je Mišković i dodao da su najtraženiji stanovi, manje kuće, dok je potražnja za placevima "negdje između".

- S obzirom na veliki građevinski bum, postoji manjak građevinskih parcela i ogromna tražnja za njima - istakao je Mišković.

Naveo je da se raspon cena u novogradnji kreće od 1.300 do 2.500 evra po kvadratu.

- Cena je uslovljena brojnim faktorima, a najznačajniji su lokacija, kvalitet gradnje i reputacija investitora - kazao je Mišković i dodao da se kvadrat na lokacijama udaljenijim od centra grada prodaje za 1.300 eura, dok se oko tržnih centara, u centru i delu grada Preko Morače kvadrat kreće oko 1.800 eura.

- U starogradnji je taj raspon od 900 do1.500 evra, opet zavisno od lokacije i stanja nekretnine - precizirao je Mišković.

On navodi da se obim posla agencija za nekretnine iz godine u godinu povećava, s tim da bilježe pad u prodaji za račun investitora.

- Veći investitori imaju svoje prodajne timove, ali je ogroman broj nekretnina izgrađenih u Podgorici u poslednjih par godina doveo do povećanja obima posla u dijelu rentiranja stanova - pojasnio je Mišković.

Nema pojeftinjenja

Vlasnik Zetagradnje Blagota Radović naveo je da je interesovanje za kupovinu stanova palo poslednjih meseci.

- To nije interesovanje kao unazad četiri - pet meseci i nije to više nikakva trka nego stabilno tržište. A ono ranije je bilo stampedo, to nije bilo normalno - kazao je Radović komentarišući ogromnu tražnju do prije nekoliko mjeseci.

Zetagradnja stanove prodaje od 1.350 do 1.900 eura po kvadratu.

- Sigurno nećemo smanjivati cene, jer nećemo imati interes da investiramo ako ne zadržimo ovaj nivo cena. Sad hoće li druge kompanije morati zbog finansijskih okolnosti da idu na smanjenje cena stanova, to već ne znam - rekao je Radović, koji očekuje smanjenje investicije u stanogradnji.

- Sve zavisi od situacije u svetu. Nemačka je zvanično u recesiji, što nije dobar znak. Mislim da će investicije biti manje, a time i interesovanje za kupovinu stanova - istakao je Radović i dodao da će on sigurno manje investirati.

Ističe da su se cijene građevinskog materijala i radne snage stabilizovale zadnja dva meseca.

- Za očekivati je da dođe i dalje do blagog povećanja radne snage, a mislim da su se cene materijala stabilizovale - rekao Radović.

Izvršni direktor agencija za nekretnine Montenegro Prospect Ivan Dašić očekuje da će cene nekretnina na moru stagnirati, a zatim padati.

- Rast kamatnih stopa, inflacija, recesija i generalna neizvesnost će uticati na smanjenje kupovne moći. Ipak, postoji vjerovatnoća da će nakon teške i skupe zime, najviše zbog dramatičnog skoka cene energenata u Evropi, porasti interes za relokaciju zemlje sa povoljnom klimom, nižim životnim i poslovnim troškovima, što bi unekoliko moglo ublažiti uticaj globalne recesije na naše tržište nekretnina - rekao je Dašić Pobjedi.

Naveo je da kvadrati u primorskim opštinama poskupili 20 do 25 odsto, ali da je manji rast cena u posljednjih nekoliko meseci.

- Strance su stimulisale niske kamatne stope i strah od inflacije u poslednijh 12 meseci, a domaće rast zarada i pojačanog zaduživanja kod banaka - kazao je Dašić i istakao da je tržište nekretnina i dalje prilično aktivno, te da je interes Ukrajinaca i Rusa nadomješten većim interesovanjem kupaca iz EU, naročito iz Nemačke.

- Agencije koje su primarno bile orijentisane na tržište bivšeg SSSR-a su morale da traže alternativne izvore potencijalnih kupaca. Kupci iz regiona, primarno Srbije, tradicionalno imaju značajan udeo na našem tržištu nekretnina - saopštio je Dašić.

Naveo je da se cene kvadrata u Bokokotorskom zalivu kreću od 2.500 do 3.000 evraa, a blizu mora i u kotorskom Starom gradu i do 4.000 evra.

- U Budvi je prosečna cena 2.300 evra, stanovi u Baru se kreću od 1.200 do 1.800 eura za novogradnju, a u Herceg Novom u proseku 2.000 eura - precizirao je Dašić i dodao da je nezahvalno koristiti prosečne cene jer postoje velika odstupanja u zavisnosti od lokacije i kvaliteta gradnje.

IT stručnjaci iz Rusije i Ukrajine povećali kirije

Stefan Mišković je naveo da je došlo do povećanja tražnje za iznajmljivanjem nekretnina od početka sukoba u Ukrajini.

- Deo Ukrajinaca i veći broj Rusa, uglavnom iz IT sektora, je izabrao Crnu Goru kao destinaciju za život i zakupili su dugoročno značajan broj stanova. S obzirom na platežnu moć i povećanje tražnje, skoka inflacije, došlo je i do rasta cena rente na nivou od 15 do 20 odsto - kazao je Mišković.

Precizirao je da se garsonjere rentiraju po cenama od 200 do 270 evra, jednosobni stanovi od 280 do 500 evra (neke super luksuzne varijante čak i do 700 evra), dvosobni stanovi od 450 do 800 evra, a trosobni od 700 do 2.500 evra.

Autor: