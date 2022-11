DEČACI IZ HRVATSKE OSTALI BEZ TESTISA ZBOG TIKTOK IZAZOVA? Sa teškim povredama mošnica se javili u bolnicu, trojici moguće odstranjenje

U Kliničko-bolnički centar u Osijeku u proteklih nekoliko dana primljeno je više dečaka s torzijom testisa nego inače, a prema nekim nezvaničnim navodima, povrede su zadobijene zbog igranja izazova na TikToku.

- Mogu samo reći da imamo veći broj slučajeva torzije testisa kod dece ovih dana. Kod torzije testisa dolazi do prekida cirkulacije i trajnog propadanja testisa. U najtežem slučaju rezultat lečenja je uklanjanje takvog testisa - rekao je za Glas Slavonije doktor Dalibor Divković, direktor Zavoda za dečju hirurgiju KBC-a.

Iako nema zvanične potvrde niti to deca žele da priznaju, dečaci su navodno zadobili povrede igrajući izazov na TikToku "Hit Him in the Balls Challenge" ("Udari ga u testise"), piše ovaj portal.

Doktor Dalibor Divković kaže za Jutarnji list da se ne može sa sigurnošću potvrditi takva pretpostavka jer mladići za to nisu dali potvrdu. Takođe je sigurno da nije bila reč o traumi. Odnosno da torzija testisa nije nastala recimo od udarca.

- Od petorice tinejdžera koji su primljeni na našoj klinici dvojica su stigla na vreme i problem je rešen dok su trojica i dalje na lečenju jer su prekasno potražili lekarsku pomoć. Neretko deca skrivaju da imaju problem naročito kad se radi o testisima a onda dok krene lječenje prođe previše vremena - objašnjava on. Dodaje da je kod najtežih slučajeva neizbežno uklanjanje testisa.

Na žalost, kaže doktor, mobilni telefoni koje u rukama drže po ceo dan omogućavaju deci da dođu do raznih sadržaja koji nesumnjivo ne samo da nisu za njih već mogu biti štetni za njihovo fizičko, a naročito psihičko zdravlje.

Inače, torzija testisa izaziva veliku bol, mučninu i povraćanje a potom sledi i otek pa čak i povišena telesna temperatura.

Iako se torzija testisa može pojaviti spontano, ona se događa i nakon povreda. Lekari ističu da je najvažnije odmah se javiti u bolnicu.

Još 2019. godine britanski mediji su pisali kako je 12-godišnji dečak zamalo ostao bez testisa zbog izazova pod nazivom "Bangcock".

Dečaci bi u školama pitali "koji je glavni grad Tajlanda", a kada bi im neki dečak odgovorio da je to Bangkok, što može zvučati kao "bangcock", udarac u muški polni organ, dobio bi udarac baš u to mesto. Majka 12-godišnjaka upozorila je tada roditelje i decu da shvate posledice takvih izazova.

