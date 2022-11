UBIO ŽENU SA 15 DIVLJAČKIH UDARACA ČEKIĆEM U GLAVU, pa izneo BIZARNU ODBRANU: Između nas je vladala čista ljubav

Suđenje za svirepo ubistvo supruge je u toku, a optuženi je izneo bizarnu odbranu.

- Kriv sam. Teško mi je jer je između pokojne supruge i mene vladala čista ljubav i nisam imao nameru da joj učinim ništa nažao. A tu noć na 26. marta 2022. legli smo oko 22.30 sati i probudio sam se oko 3 ujutro. Šetao sam oko stola po dnevnoj sobi i pričao sam sa sobom. Na putu do kupatila nogom sam zapeo u hodniku o čekić kojim smo tu veče sklapali beli ormar na balkonu. Uzeo sam ga i otišao u sobu. Ona je spavala na krevetu, nije čula da joj prilazim i sve se desilo u histeričnoj brzini. Obukao sam se jer sam bio u pidžami, čekić sam zatim stavio u torbu na točkove i uneo u auto kojim sam se vozio neko vreme - rekao je u svoju odbranu na Županijskom sudu u Zagrebu Nebojša R. (54), optužen da je pre osam meseci u stanu u zagrebačkom Prečkom s više od 15 divljačkih udaraca čekićem po glavi usmrtio suprugu.

U vreme svirepog ubistva bio je smanjeno uračunljiv, ali ne bitno, a u sudnici je dosta vremena proveo govoreći zatvorenih očiju i plačući.

- Kažete da niste imali nameru da je ubijete, a zašto onda niste čekićem udarali po nečem drugom, a ne po ženi koja spava? Udarate histerično suprugu po glavi, kažete da niste nameravali da je ubijete, šta ste onda time hteli- upitala ga je tužiteljka na šta joj je optuženi dao za pravo da je pitanje na mestu, ali da on odgovor ne zna.

Nije znao ni koliko ju je puta udario ni u koje delove tela, ali je dodao da se sve odvilo vrlo brzo i da je ona, dok ju je udarao, sve vreme spavala. Takođe je izjavio kako nakon svega nije primetio da je ona povređena, a nije bio svestan ni krvi koja je bila svuda.

- Kad sam se probudio u ćeliji jutros u 2.43 sata, pred suđenje, pogledao sam se u ogledalo i zapitao se jesam li zaista to napravio? Zgrožen sam jer sam to učinio jednoj savršenoj osobi. Imao sam traumatično detinjstvo, kasnije i probleme s bolesnom majkom koju sam smestio u dom, a pre tog događaja od februara sam patio od hronične neispavanosti. Porodica je to primetila kao i pokojna supruga koja mi je zakazala psihijatra - pojasnio je još Nebojša R.

Veče uoči ubistva, sa suprugom i njenim roditeljima sklapao je ormar i naglasio da je bio u takvom stanju da nije uspevao "da zakuca najobičniji ekser u ormar jer se osećao izmučeno", a njene roditelje smatrao je kao svoje. Svoj dugogodišnji brak s pokojnom u sudnici je prezentovao kao čistu idilu prepunu ljubavi.

Tužilaštvo pred kojim se u istrazi branio ćutnjom, optužilo ga je za obično ubistvo i preti mu najmanje pet godina zatvora.

Biološko veštačenje tragova krvi na potkošulji i pantalona u kojima je uhapšen pokazalo je da isti pripadaju žrtvi na čijem su telu, među ostalim, pronađene i odbrambene povrede aktivnog i pasivnog karaktera.

Veštak psihijatar je kroz kombinovano psihijatrijsko-psihologijsko veštačenje utvrdio da je osumnjičeni u vreme ubistva bio u izrazito kriznoj situaciji i psihičkom tesnacu. Nastupilo je povišenje i kulminacija afektivne tenzije što je dovelo do izbijanja potisnutog anksioznog pritiska i povišenja psihomotorike tako da je njegova mogućnost upravljanja vlastitim postupcima bila smanjeno uračunljiva, ali ne bitno.

Rekonstruišući događaj na kraju je tužilaštvo zaključilo da je osumnjičeni suprugu opkoračio dok je ležala na bračnom krevetu pa joj seo na donji deo tela. Onemogućio joj je kretanje nakon čega joj je čekićem zadao višestruke snažne udarce po glavi i vratu. Nastavio je da je udara uprkos činjenici da se branila, a na to ukazuju i odbrambene povrede na rukama koje su nastajale sve dok nesrećna žena nije izgubila svest. Nakon toga ju je povukao prema ćošku kreveta ostavivši je potrbuške s licem na krevetu kako bi joj zadao još niz udaraca u glavu.

