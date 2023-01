Cvijanović: BiH može biti moguća u meri u kojoj svi poštuju slovo Ustava

BiH može biti moguća u meri u kojoj svi poštuju slovo Ustava, a zatim i jedni druge, izjavila je srpski član i predsedavajuća Predsedništva BiH Željka Cvijanović.

Cvijanović je na božićnom prijemu u Administrativnom Republike Srpske u Istočnom Sarajevu rekla da umesto međunarodnog intervencionizma, domaće institucije na svim nivoima vlasti treba da preuzmu punu odgovornost za procese u BiH. "Mir i ljubav su temeljne poruke Božića, ali i univerzalne i neprolazne vrednosti na kojima počivaju društvene zajednice i ljudska civilizacija u celini. Njihovo odsustvo uzrok je mnogih nesporazuma, konflikata i ratova, od kojih nekima, nažalost, svedočimo i danas", poručila je Cvijanović. Cvijanović je rekla da impozantan tehnološki razvoj čovečanstva u poslednjim decenijama opet, nažalost, nije ispraćen ekvivalentnim moralnim sazrevanjem. Dodala je da je "trajni mir ostao ideal i nedosanjan san koji je u praksi demantovala surova realnost". "Baš kao i u porodicama manjak dijaloga i razgovora među narodima i državama širom sveta dovodi do nerazumevanja i rasta tenzija. Nasuprot tome, tamo gde se vodi iskren i otvoren dijalog, bez obzira na međusobna neslaganja, mir nikada neće biti doveden u pitanje", istakla je Cvijanović. To je, kako je navela, jasan putokaz svima. "Posebno nama na ovim prostorima koji dobro pamtimo tragični period kada su utihnule reči, a progovorilo oružje. Zbog toga ne postoji veća dužnost, individualna i kolektivna, svetovna i verska, od očuvanja mira u međunarodnim i međuljudskim odnosima. Utoliko je neophodno da se i u BiH vodi dijalog o svim otvorenim pitanjima koja opterećuju svakodnevnicu, te da jedni druge uvažavaju, poštuju različitost identiteta i interesa, tražeći one zajedničke na osnovu kojih će se graditi bolja i uspešnija budućnost", navela je, između ostalog, Cvijanović. Božićnom prijemu prisustvovale su brojne zvanice iz Republike Srpske i Federacije BiH: Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, premijer Srpske Radovan Višković, predsedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija, kao i novoimenovana predsedavajuća Saveta ministara Borjana Krišto (HDZ), ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov, ambasador Japana u BiH Kinefuči Masami, ambasador Kine u BiH Đi Ping, članovi kolegijuma Predstavničkog i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH iz reda srpskog i hrvatskog naroda, ministri u Savetu ministara iz Srpske, te poslanici i delegati iz Srpske. Među priustnima su bili i gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić, načelnici opština iz Srpske, predsednik DNS-a Nenad Nešić, te lider stranke Narod i pravda Elmedin Konaković.