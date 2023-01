Od Kotora do Lovćena za 11 minuta, žičara će raditi na leto

Žičara Kotor-Lovćen biće u funkciji na leto ove godine, saopštio je danas predsednik Opštine Kotor Vladimir Jokić.

On je rekao da je izvođač završio dobar deo posla, da su postavljeni stubovi, te da se radi se na prilaznim pitevima. Podsetio je da priča o projektu žičare traje već 15 godina. "Pozivi za koncesiju za izgradnju žičare raspisivani u tačno vremenskim periodima od četiri godine. Verujem da je u jednom delu to bila vrsta političke priče", kazao je on. Početna stanica biće na lokalitetu Dub, u Kotoru, a do Lovćena će se stizati za 11 minuta. "Za 11 minuta žičarom će se stići sa nekih 50 na 1.200 metara nadmorske visine", istakao je Jokić. Dodao je i da ovaj aranžman može pokazati da li takva vrsta koncesionih ugovora može biti korisna i za druge projekte.