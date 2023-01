SA STARCEM PIO PA GA UBIO: U Prijedoru, subotnje alkoholno druženje komšija završeno tragedijom

Adin Hodžić (23) uhapšen je zbog sumnje da je u subotu nožem ubio sugrađanina Senada Kaltaka (66). Zločin se dogodio u prijedorskom naselju Tukovi, a policija je nekoliko sati nakon ubistva uhapsila Hodžića koji je sproveden na ispitivanje.

Mladen Mitrović, glavni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Prijedoru, kaže da se osumnjičenom A. H. (23) na teret stavlja da je počinio teško ubistvo.

- Osumnjičeni je lišen slobode i sproveden da dalju kriminalističku obradu. Nakon toga biće predat u nadležnost tužilaštva na dalje postupanje. Istraga se nastavlja kako bi se utvrdile tačne okolnosti ubistva. Već su izvršeni pretresi u kojima su otkriveni određeni tragovi i dokazi bitni za dalji postupak, rekao je Mitrović, navodeći da se motiv zločina i dalje utvrđuje.

Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, za sada sve ukazuje da je zločinu kumovao alkohol. Navodno su Kaltak i Hodžić zajedno pili u kući žrtve. Došlo je do svađe koja je prerasla u fizički obračun u kojem je Hodžić zgrabio nož i izbo Kaltaka nekoliko puta,a nesrećni starac je izdahnuo od povreda.

Telo ubijenog Kaltaka je pronađeno stotinjak metara od njegove kuće i postoji sumnja da je ubica pokušao da prikrije zločin, te da je nakon ubistva telo odvukao do mesta na kojem je pronađeno.

- Pronađeni su tragovi krvi, okrvavljene odeće i slično. Postoje indicije da je žrtva odvučena iz kuće, verovatno u nameri prikrivanja zločina. Na to ukazuje i činjenica da je Kaltak pronađen go do pasa i sumnja se da mu je odeća spala dok ga je osumnjičeni vukao. To su detalji koji se još proveravaju i utvrđuju, kaže izvor blizak istrazi.

Kako bi se utvrdili tačni uzroci smrti, naređeno je i da se uradi obdukcija ubijenog koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.

DOKAZI

Tokom istrage pretreseni su objkti koje koristi osumnjičeni Hodžić, kao i mesto zločina. Pronađeni su noževi, krvava odeća i drugi predmeti. Sve ide na veštačenje i biće deo dokaznog materijala.

