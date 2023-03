TRAŽIO BIVŠU DEVOJKU, PA JOJ PRETUKAO SINA: Drama u Hadžićima, muškarac nije mogao da preboli raskid pa se osvetio na detetu

Prava drama odvijala se u Hadžićima, prilikom koje je 29-godišnji A. B. teško povređen.

Kako je za „Avaz” ispričao otac povređenog mladića Muhamed B., njegovog sina je bez ikakvog razloga napao Almir B. iz Hadžića.

- Moja supruga i ja smo razvedeni. Živimo u blizini, ali smo ostali u dobrim odnosima. Ona je s tim Almirom Bublinom koji mi je napao dete bila u vezi, ali je prije tri meseca s njim prekinula. On, valjda, nije prihvatio da ga je ostavila i da ne želi više biti s njim - kazao je otac.

Napad se desio u srijedu, 15. marta, oko 19 sati ispred stana u kojem živi Muhamedova bivša supruga.

- Došao je pred vrata stana bivše supruge, ali je nije našao. Dete je otišlo da kupi hleb. Kada se vraćao, Almir ga je zaustavio i pitao ga gde mu je mama, a dete je odgovorilo da ne zna. Moj sin je u rukama držao hljb i mobitel, a on ga je sleđa napao i polomio mu nos - ispričao je Muhamed.

Njegov sin je prevezen u KUM Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, gde su mu utvrđene teške telesne povrede.

Lupao na vrata

- On je i ranije napadao, dolazio supruzi pred vrata i pretio. O tome imaju službene zabeleške. Živim 200 metara od supruge. On je ponovo došao na vrata i lupao, ona je zvala mene, ali, dok sam ja došao, on je uspeo da pobegne. Zaista ne znam šta više ta policija radi, dižu ruke od toga. Taj Almir kaže da je policija njegova. Najteže mi je što mi dete napada - navodi Muhamed i dodaje da je njegov sin inače mirna osoba te da nema ni kazne za prekršaj u saobraćaju.

Iz MUP-a Kantona Sarajevo potvrđeno je da je ovaj događaj prijavljen policiji.

