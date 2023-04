KAKVA JE SUDBINA MILA ĐUKANOVIĆA NAKON IZBORA U CRNOJ GORI?! Dragoslav Bokan: Pred njim su dva puta, jedan je RAJSKI, drugi PAKLENI

Voditeljka Jovana Jeremić je jutros u ''Novom vikend jutru'' sa svojim gostima govorila o izborima u Crnoj Gori kao i dešavanjima nakon istih.

Reditelj Dragoslav Bokan istakao je da život Mila Đukanovića nije običan. On, kako kaže, ispred sebe ima dva puta, jedan je rajski jedan pakleni.

- Jedan je, kao da je Milošević nakon 20. oktobra bio u parku i družio se sa unučetom. A rajska varijanta Đukanovića je da on šeta, posećuje svet, finansira podprojekte i time utiče indirektno na vlast. Pakleni put je naravno istina, pravda, zatvor, kažnjavanje ili obračun unutar mafiješke grupe. On može da bude svedok saradnik - rekao je Bokan.

Imamo i organizovanja potencijalnih atentata, dela koja ne pripadaju sektoru gde imunitet ne može da te odbrani, rekao je Bokan, pa dodao:

- On je zbog imuniteta imao prestanak onog procesa oko cigara. Nisu njemu samo protivnici Jakov, i srpske stranke, već mnogo njih - naveo je Bokan.

On je zasigurno čovek umešan u brojne stvari, i sada će se otkriti taj prljav veš i istina, dodao je.

Novinar Dragoslav Kresović istakao je da će Milo Đukanović nakon izbora doći u Srbiju gde će nastaviti da se bavi svojim poslovima. Kako kaže, neko ko se 30 godina bavi politikom neće biti "pera ložač".

Novinar Dejan Anđus navodi da postoji lista od 6 ili 7 ljudi koji su adekvatni da govore o Milu Đukanoviću, među kojima su sagovornici Novog vikend juitra.

- Mi dosta taktiziramo i radi viših interesa, i to gledaoci moraju da znaju. Đukanović je naznačen kao diktator, a sa druge strane nije diktator. Bilo je da nije premijer, predsednik partije, pa samo predsednik i slično... On je imao i te faze da ga nema na funkciji. Zapad ga je prihvatio kao svog glčavnog partnera, prema tome, ako oni kažu da neko nije dikrtator i fašista, on to nije - priča Anđus.

On se, sa druge strane pojavljuje kao mrzitelj srpskog naroda, rekao je Anđus, navodeći da je i to novčić sa dve strane.

- Srbi koji su pristali da postoji državnost Crne Gore, oni su dobro živeli, a oni koji su bili za zajedničku državu, oni su bili ti koje on nije voleo - rekao je Anđus.

