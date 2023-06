U Grčkoj raspisana potraga za nestalim Radovanom iz Kikinde: Supruga zabrinuto čeka vesti

Nadležne službe raspisale su potragu i objavile fotografiju nestalog Srbina

Grčka intenzivno traga za državljaninom Srbije Radovanom Juračićem koji je nestao kada je iz Atine brodom krenuo do ostrva Kos.

Nadležne službe raspisale su potragu i objavile fotografiju nestalog Srbina (44). Kako se navodi, on je nestao u oblasti Pireja.

Radovan se 28. maja ukrcao u autobus koji je iz Srbije krenuo ka Atini. Zatim je 29. maja trebalo da se ukrca na putnički brod u luci Pirej koji je plovio do ostrva Kos. Međutim, njegov nestanak je prijavljen organizaciji "Smile of the Child" 31. maja koja je odmah objavila detalje o njemu, a na zahtev porodice jer postoji sumnja da mu je život u opasnosti.

U saopštenju se navodi da je visok 1,75 cm, težak 85 kilograma, braon kose i sivih očiju. Nije poznato šta je imao na sebi od odeće u trenutku nestanka.

Poziva se svako ko ima bilo kakvu informaciju da kontaktira udruženje "Child Smile", ili nacionalni kol centar za nastala lica, kao i policijske stanice u zemlji ili putem aplikacije Missing Alert.

"Normalno je zvučao, rekao je da će se javiti"

Supruga nestalog Radovana rekla je da se čula sa suprugom uoči njegovog nestanka i da je zvučao normalno.

Kaže da je Radovan ranije već odlazio na Kos, i da je radio i u Švajcarskoj, Rusiji i Rumuniji.

"Ovoga puta, otišao je kod kuma, takođe Kikinđanina, koji već dugo živi i radi u Grčkoj. Autobusom se iz Kikinde najpre zaputio do Novog Sada, a odatle u Atinu, takođe busom. Odatle me je pozvao oko 20 sati. Već je bio na feribotu. Plovio je iz Atine na ostrvo Kos. Normalno je zvučao i na kraju razgovora poručio da će se javiti kad stigne na Kos. Međutim, posle toga se nismo više čuli", priča Dragana.

Ona kaže da su Radovana konstantno zvali ali da im se nije javio.

"Zvali smo od šest ujutru kad je feribot trebalo da stigne na Kos, pa do podneva. Niko se nije javljao na telefon. Najpre sam nestanak objavila na grupi “Grčka info”. Vest se brzo raširila, ali je dodatnu brigu unela vest da je Radovanov telefon lociran, ali na ostrvu Rodos, u jednoj ulici", rekla je Dragana.

