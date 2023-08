VOJSKA U SLOVENIJI NA NOGAMA - Ima više mrtvih, bujice nose mostove, velika drama zbog nevremena (VIDEO)

Nezapamćeno nevreme koje je izazvalo poplave na severu Slovenije prema rečima meteorologa nije ni blizu kraja.

Meteorolog Brane Gregorčič iz Agencije za životnu sredinu (ARSO) navodi da se nevreme premešta na druge delove zemlje i da ide ka Hrvatskoj.

Obilne kiše počele su tokom noći između četvrtka i petka i već su poplavljena mnoga mesta širom zemlje. Stotine vatrogasnih intervencija zabeleženo je u Sloveniji zbog bujičnih poplava. Tri kampa su evakuisana, a nekoliko sela odsečeno je od ostatka zemlje.

❌️ Most na državni cesti Stahovica - Kamnik je uničen in zaprt. Tudi z drugih krajev po Sloveniji prihajajo grozljivi prizori, številne ceste so zaprte. Ne zadržujte se na nevarnih območjih! pic.twitter.com/LmM5wqOZo5

Evakusian je vrtić u mestu Mengeš.

- Obaveštavamo roditelje iz Dečjeg vrtića Gobica da je svih 22 dece uspešno evakuisano na sigurno - napisali su pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Mengeš.

Praying for all affected by floods in our dear Slovenia 🙏

Hopefully it doesn’t get worse.. pic.twitter.com/o3n7yNqMvp