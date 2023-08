'SVE JE TEŠKO PODNEO' Čovek koji je spasao Nizamino dete završio u bolnici: Psihički je jako loše

Emir Džinović, vlasnik teretane u kojoj je radio Nermin Sulejmanović i koji je spasao ćerkicu Nizame Hećimović nakon što joj je nevenčani suprug presudio završio je u bolnici.

"U bolnici je do daljeg, psihički je jako loše, svi ga razapinju sada. Jako je teško sve podneo. Zvao sam ga da proverim kako je, nije se javljao. Za njega je ovo jako težak period, nedavno mu se ubio rođak, tako da mu je sada zaista potreban mir", rekao je za Telegraf.rs poznanik Emira Džinovića.

Pokušali smo da stupimo i u kontakt sa njegovom suprugom, ali se nije javljala na brojeve poznate redakciji.

Podsetimo, Nermin Sulejmanović je 11. avgusta ubio svoju nevenčanu suprugu Nizamu Hećimović i sve to prenosio na Instagramu. Nakon jezivog ubistva uputio se u grad, gde je naočigled svedoka, ispred jednog kafića ubio Denisa Ondera, a potom je otišao do njegove kuće i svirepo ubio Denisovog oca Đengiza, a majku teško ranio. Nakon toga je počinio samoubistvo na jednoj napuštenoj farmi u blizini Gradačca.

Otmica i svirepo ubistvo

Krvavi pir Nermin je počeo u prepodnevnim časovima, kada se pojavio ispred kuće Nizamine tetke, u kojoj je bila privremeno pronašla utočište nakon što ga je prijavila za nasilje.

Prema rečima tetke, Nermin je počeo da puca čim je prišao kući, a Nizama se sakrila u sobu svog brata Nedima i zaključala se.

"Tu je ispalio metak, nije mogao odmah ući u sobu. Obišao je oko kuće. Ne sećam se da li je prozor bio otvoren. Uspeo je da razvali vrata i uđe u sobu u kojoj je bila Nizama. Mog sina Nedima je ranio u nogu i isterao napolje, ja sam sa sinom izašla napolje, zvala policiju, plakala", ispričala je tetka Zijada Pamuković Vuković.

Nermin je tada uzeo bebu i odneo je do automobila, a potom se vratio u kuću po Nizamu i počeo krvnički da je bije.

Nizamu i dete potom je odveo u jednu vikendicu u selu Sibovac nadomak Gradačca, gde je nevenčanoj supruzi presudio na tremu kuće, dok je ubistvo prenosio uživo na Instagramu.

Snimak, koji je u međuvremenu uklonjen, u datom trenutku gledalo je više od 12.000 ljudi. Na njemu se mogla videti Nizama sa teškim povredama po licu i telu kako sedi na klupi na tremu. Sulejmanović je uzeo pištolj sa stola i rekao: "E ljudi, videćete što nikad niste videli - ubistvo uživo. To je masakr."

Pitao je nesrećnu ženu zašto ga je prijavila policiji, a ona je odgovorila da se bojala.

"Bojala sam se, bojala sam se za sebe i dete", teškom mukom izgovorila je Nizama, nakon čega joj je ubica hladnokrvno ispalio hitac u glavu.

"Imaš pola sata da dođeš po dete"

Pre nego što je Nizami presudio, Nermin je pozvao Emira i, kako je Džinović ranije ispričao, rekao mu da "ima pola sata da dođe po dete", te je i njemu pretio ubistvom.

"To jutro sam od Nermina dobio poziv. Pre toga me otac probudio. Onda me Nermin nazvao i rekao mi: 'Upali Instagram gledaj'. Ja sam upalio nisam verovao šta je uradio, to je životinjski čin. Prekinuo je live, nakon toga me pozvao i rekao mi hoćes li hraniti dete moje", rekao je Emir ranije za Avaz.

Kaže da mu je nakon toga poslao lokaciju gde je Emir otišao sa policajcima.

"Prišli smo s leđa vikendici, gde smo ugledali telo Nizamino. Ispred nje je bilo dete. Čuli smo zvuk, kao plač. Uzeo sam dete u naručje i počeo da bežim. Prepao sam se jer sam video kamere i mislio da će i nas pobiti. Sakrili smo se u šumu s policijom. Naišao je auto, policija i odvezli su nas u bolnicu. I dete i mene", ispričao je tada Emir.

Nakon brutalne likvidacije nevenčane supruge Nermin je otišao u grad gde je ispred jednog kafića upucao je Denisa Ondura, koji je bio u svom automobilu.

Odatle je otišao do kuće Denisovog oca Džengiza, pucao mu u glavu i teško ranio njegovu suprugu, koja se još uvek u bolnici.

U međuvremenu je pokušao da nabavi još municije, ali mu je plan osujetio Hasan Jašarević, otac vlasnika radnje, koji mu je podmetnuo ćorke.

Nakon toga Nermin odlazi na jednu napuštenu farmu gde je, kada ga je policija opkolila, izvršio samoubistvo.

Njegovo telo se i dalje nalazi u hladnjači u Tuzli i niko ne želi da ga preuzme i sahrani.