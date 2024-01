VIĐALI SMO DA ŠETA SA SINOM, DELOVALO JE KAO DA SE LEPO SLAŽU: Komšije o bivšem policajcu iz Podgorice koji je ubio porodicu!

Mileta Drobnjak (51) hicima iz pištolja usmrtio članove svoje porodice u njihovom stanu u Podgorici. Policija saopštila da se sumnja da je motiv akumulirano stanje uzrokovano zdravstvenim stanjem dečaka.

U podgoričkom naselju Tološi, u subotu pola sata iza ponoći došlo je do stravičnog zločina kada je bivši policajac Mileta Drobnjak (51) ubio svoju suprugu Veru (49) i njihovog maloletnog sina M. D. (12).

Kako saznajemo, bračni par ima i stariju ćerku, a ona je jedina preživela očev krvavi pir.

- Čula se sinoć buka iz njihovog stana, a ubrzo su se začuli i pucnji. Isprva nismo znali da se dogodio zločin, iako je sve naslućivalo na to. Šokirani smo što je Mileta to uradio, nije trebalo tako - kaže za Kurir komšija ova porodice i dodaje:

Van pameti

- Sve je delovalo kao da je u pitanju žučna svađa, i uglavnom su se čuli glasovi roditelja, a ponekad i sina. U jednom trenutku Mileta je uzeo oružje i počeo da ubija svoje ukućane.

Kako saznajemo od komšija čerka ovog bračnog para bila je kobne večeri u gradu i kad se vratila zatekla je beživotna tela svojih roditelja i brata.

- Nikoga osim njih troje nije bilo u stanu - tvrde pojedine komšije.

Kako dalje navode naši izvori iz Podgorice, okolina je znala da ova porodica ima problema zbog zdravstvenog stanja sina, ali niko nije slutio na tragediju.

- Viđali smo Miletu kako šeta sa dečakom stalno, lepo raspoloženi. Delovalo je kao da se baš lepo slažu - kažu nam komšije.

- Znali smo da s dečakom nije sve kako treba, ali odlučiti da ubiješ celu svoju porodicu je van svake pameti. Nije dete krivo što je bolesno, kao ni roditelji. Razumemo da je to teška i nezavidna situacija i da se treba boriti sa bolešću, ali ovo što je uradio Mileta nije rešanje i ne može biti - kaže naš sagovornik.

Crnogorska policija je saopštila juče da se sumnja da je motiv porodične tragedije "akumulirano stanje uzrokovano zdravstvenim stanjem dečaka". Komšije iz zgrade kažu da su čuli da je kobne večer dečak imao napad i da roditelji nisu mogli da ga smire.

- Nisu uspeli da ga smire kako to inače rade. Ranije, iako je bilo jako teško, nekako su uspevali da se bore. Sada je došlo do najgoreg ishoda. Njega nisu mogli da smire, oni su se posvađali i onda je Mileta uzeo oružje i sve ih ubio, tako smo mi čuli - objašnjava sagovornik Kurira.

Inače, Mileta Drobnjak je nekadašnji inspektor Odseka za borbu protiv droge i krijumčarenja u Podgorici, a njegova supruga radila je kao profesorka u jednoj školi.

Policija ispred zgrade

Policija je nastavila juče da dežura ispred njihove zgrade i obezbeđuje mesto ovog stravičnog zločina.

- Na licu mesta uviđaj je izvršen od strane državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici i veštaka balističke struke i službenika Odeljenja bezbednosti Podgorica. Prema, za sada raspoloživim informcijama, pištolj koji je korišćen kao sredstvo izvršenja ovog dela je bio u privatnom posedu. Na licu mesta su pronađena još dva komada vatrenog oružja za koja će pripadnici policije utvrditi da li su bila u legalnom posedu - saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

Hronologija

Slični slučajevi koji su potresli čitav region x 31. decembar 2023 - Muškarac ubio sestru, majku, pa sebe u selu Dobrljin u Bosni i Hercegovini. Ostavili su tri oproštajna pisma u kojima se navodi da je razlog smrt devojčice iz njihove porodice koja je bolovala od leukemije. x 29. decembar 2023 - Zvonko D. u Velikoj Gorici u Hrvatskoj ubio je prvo suprugu, zatvorio se u kuću i onda je ubio svoju majku, a potom i sebe x 02. decembar 2023 - Otac Nebojša C. ubio je sina Ognjena C., pa presudio sebi u beogradskom naselju Kaluđerica. Posle tragedije u njihovoj kući pronađeno je oproštajno pismo x 06. jun 2023 - Državljanin Rusije ubio je ženu, sina (9), pa sebe u stanu koji su kupili u Pančevu. Ubio ih je na spavanju, dete je ugušio jorganom, dok je suprugu nožem isekao po vratu, a on se obesio.