Vozač autobusa u kojem je poginula trudna Hrvatica NIJE IMAO IFARKT: Četiri meseca nakon jezive nesreće otkriveno kako je umro

Autobus pun putnika sleteo je u provaliju i zapalio se

I dalje traje istraga strašne saobraćajne nesreće koja se dogodila pre nepuna četiri meseca u Mestriju u Veneciji, kada je autobus pun putnika sa 10 metara visokog nadvožnjaka pao u jarugu i zapalio se. U nesreći je stradala 21 osoba, među njima i trudnica iz Splita Antonela P.

U dosije koji se formira pod dirigentskom palicom tužioca Laure Kameli, a na kojem rade brojni veštaci, stigli su i nalaz lekarskog veštaka i obdukcioni nalaz tela profesionalnog vozača Alberta Rikota (40), koji je sebe i 20 putnika odvezao u smrt, dok je njih 15 čudom preživelo.

Zaključak lekara stručnjaka sa medicinskog fakulteta u Padovi Gvida Viele je jasan: "Rikoto nije doživeo srčani udar u trenutku nesreće. Kada je autobus pao i udario u zemlju, vozač je bio živ. Nastupila je smrt od preloma lobanje i udisanja krvi...“

Da ne bi otklonila bilo kakvu sumnju da mu je možda pozlilo tokom vožnje, posebno kada su se pojavile informacije da ima asimptomatski problem sa srčanom arterijom za koju Rikoto navodno nije znao, kardiolog Kristina Baso sa Univerziteta u Padovi je sve analizirala dva puta i uradila testove u potrazi za mogućim patološkim elementima koji utiču na koronarne sudove ili miokardno tkivo. Ona, međutim, nije našla nikakve anomalije, pišu italijanski mediji.

Podsetimo, nesreća se dogodila 3. oktobra prošle godine. Sat vremena pre tog horora, oko 18 časova, Rikoto je, kao radnik kompanije Martini bus, preuzeo smenu. Uputio se na Piazzale Roma u Veneciji gde je čekao turiste koje je trebalo da preveze u obližnju Margeru gde su odseli u kampu Hu, poznatijem kao nekadašnji Džoli.

Pre nego što je otišao, proveo je neko vreme na Fejsbuku i u 18.30 objavio svoju poslednju objavu sa fotografijom sebe ispred otvorenog autobusa.

Napisao je 'Šatl do Venecije', ne sluteći da će za samo sat i po to postati autobus smrti, inače iznajmljen turističkom prevozniku La Linea. Po dolasku do kobnog nadvožnjaka, što se moglo videti na uličnom video-nadzoru, a isto su rekli i svedoci, autobus je bez kočenja skrenuo udesno i udario u zaštitnu ogradu i sleteo u jarugu pored železničke pruge. Sada se utvrđuje da li je to bio trenutak vozačeve nepažnje ili namere.

Nakon tragedije, otkriveno je da je u navedenom autobusu bilo previše ljudi. Naručena vožnja je tražena za 16 ljudi, a neki su se ukrcali bez rezervacije jer je bilo mesta u autobusu, pa je autobus na kraju otišao sa njih 36, dok su njih četvoro, iz nepoznatog razloga i na njihovu sreću, ostali u Veneciji.

A ko će biti optužen za tragediju, moglo bi se znati uskoro. Pod nadzorom su izvršni direktor autobuske kompanije La Linea i tri službenika Venecije, odnosno rukovodilac odeljenja za saobraćaj i mobilnost za unutrašnje područje grada i rukovodioci odeljenja za održavanje puteva.

Istražuju se bezbednosni uslovi infrastrukture kao i bezbednost kineskog električnog autobusa Jutong. Nadvožnjak i deo zaštitne ograde, zajedno sa takozvanim "servisnim otvorom" u koji je autobus udario i dalje su predmet veštačenja koje je izvršila ista osoba koja je istraživala i druge tragedije na mostovima u Italiji.

Za istražitelje je važno da se utvrdi da li se radi o nesigurnoj situaciji ili o neposrednoj opasnosti za samu infrastrukturu mosta, a analizira se i da li je ograda nadvožnjaka bila u skladu sa bezbednosnim standardima i u kojoj meri je mogla biti "odbranjena". Zanimljivo je da su na toj deonici nedavno počeli radovi koje je opština odobrila pre više od pet godina.

Kakav god bio konačan ishod te istrage, kako piše Jutarnji, neće biti utehe za porodicu preminule Antonele P., koja je tog kobnog dana bila na medenom mesecu sa suprugom.

