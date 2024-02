'PROBUDILO NAS PODRHTAVANJE' Jak zemljotres u Austriji od 4,5 po Rihteru, osetili Slovenci i Hrvati! Tresli se kreveti i ormari

Snažno podrhtavanje, pas se na trenutak uspaničio, Krevet mi se glasno tresao nekoliko sekundi, Čuo sam da je nešto palo u kući, verovatno slika koja je visila na zidu, samo su neki od komentara.

Potres jačine 4,5 prema Rihteru zatresao je istok Austrije. Potres se dogodio na području između Graca i Beča u 2.59 sati, a epicentar je bio na dubini od 10 kilometara.

- Snažno podrhtavanje nekoliko sekundi. Neki predmeti su se prevrnuli i pali - jedan je od komentara. - Probudilo nas je podrhtavanje ormara, nismo znali šta se događa - drugi je komentar.

#Earthquake (#Erdbeben) possibly felt 38 sec ago in #Austria. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/6JoJvXyaWL