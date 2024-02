JAK ZEMLJOTRES TOKOM NOĆI POGODIO HRVATSKU! Osetio se na području oko Obrovca i Benkovca

Zemljotres jačine 3,6 stepena po rihteru pogodio je noćas Hrvatsku, pokazuju podaci Republičkog seizmološkog zavoda Srbije.

Epicentar je bio na dubini od deset kilometara blzu Gračaca.

Zemljotres se osetio na području oko Obrovca, Benkovca i Zadra.

#Earthquake (#potres) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M4.1 || 16 km SW of #Gračac (#Croatia) || 3 min ago (local time 03:50:08). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/v9aUWDg8yk