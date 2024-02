Vazduhoplovna baza Kučova u Albaniji stavljena u službu NATO-a

Vazduhoplovna baza Kučova u Albaniji stavljena je u službu NATO-a, prenela je danas albanska televizija Top Čenel.

''Dobro je za bazu Kučova što je ova stvar pokrenuta. To je baza koja će stvoriti mogućnosti za odbrambene sposobnosti kao i za privredu grada, jer će biti novih radnih mesta. To je logistička baza koja će nastaviti da se razvija. To je dobra pozicija ne samo za našu zemlju, već i za ceo region'', rekao je bivši pilot Kučovskog puka albanske vojske Viktor Vanđeli.

Vazduhoplovnabaza Kučova je izgrađena 1952. kako bi je koristile zemlje Varšavskog pakta, čija je Albanija bila član.