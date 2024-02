POLICIJA OTKRILA ŠOKANTNU ISTINU! Muškarac nestao pre dve godine pronađen MRTAV: Iza svega stoji monstruozni plan JEDNE žene!

Nestanak 58-godišnjeg Tonija Gerarda na području zagrebačkog Kvatrića prijavljen je 22. februara 2022.

I niko nije u tom trenutku pomišljao da će sa odmakom od dve godine zagrebački kriminalisti otkriti da je muškarac, inače poznat u Dubrovniku kao Tonko Zec, ubijen i da se za ubistvo sumnjiče dve osobe - W.T. (57) inače državljanin Nemačke koji je stranac sa stalnim boravkom u Hrvatskoj i 61-godišnja M.Š. Terete se za teško ubistvo iz koristoljublja.

Policija je otkrila da je 61-godišnjakinja imala za cilj da pribavi znatnu imovinsku korist za sebe, ali i za 57-godišnjaka, bivšeg supruga. Sve se to odvijalo od druge polovine decembra 2021. pa do prve polovice januara 2022. kada je domišljata dama krenula s realizacijom paklenog plana. Falsifikovala je lažne isprave na osnovu kojih je u januaru i februaru 2022. godine, kao punomoćnica Tonija Gerarda, njegov poslovni prostor u Dubrovniku prodala trećim osobama i to za 400.000 evra.

Policajci takođe sumnjaju da su oboje osumnjičenih od 22. februara 2022. pa do 12. marta 2022. godine, u vremenu kada je već bio prijavljen nestanak 58-godišnjaka, u nameri da ga ubiju, namamili žrtvu u unajmljeni stan na području Svete Nedelje.

- U pomenutom stanu su, na zasad neutvrđen način, usmrtili 58-godišnjaka kako bi prikrili prodaju njegove nekretnine i zadržali znatnu stečenu imovinsku korist u iznosu od 400.000 evra, koju su međusobno podelili. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policijski službenici osumnjičene su osobe predali pritvorskom nadzorniku u zakonskom roku, dok je krivična prijava, kažu iz PU zagrebačke, podneta Županijskom državnom tužilaštvu u Velikoj Gorici.

Idući na potezu su tužioci koji osumnjičene treba da ispitaju, a s obzirom na krivično delo, najverovatnije će dežurnom sudiji istrage predložiti određivanje jednomesečnog istražnog zatvora.