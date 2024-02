Procurili detalji o osumnjičenom za ubistvo ŠKALJARCA: Evo šta su mu radili u policiji - bio je bez čarapa, nije imao ni evro...

Pripadnici policijskog Tima za podršku u aprilu 2020. godine priveli su Baranina Dina Ibrahimovića (27), “dugo ga tukli” kako bi ga prislili da pomene sada pokojnog Alana Kožara, a onda se tim “poduhvatom” pohvalili vođama kavačkog klana.

O tome je 21. aprila te godine, preko kriptovane Skaj aplikacije, pisao sada odbegli policajac Ivan Stamatović. On je fotografiju na kojoj se vidi Ibrahimović, sa puškom prislonjenom na grudi, poslao kolegi Ljubu Miloviću.

“Gle ovo. Dino. Pošto, kao mu šef AK 47. Opčinjeni su sa Kožarom. Mi mu stavljali u krilo pušku da ga slikamo, tj. ja ga slikao. Sprdali se sa njim. Ali to nisam mogao da verujem, to je čudo. Ali ga se nešto i boje. Ovaj mali ime nije smeo da mu spomene ili nije hteo, a batine je dobre dobio, i to baš smo ga dugo tukli”, napisao je tada Stamatović.

Milović konstatuje da mu je poznato da se Barani boje Kožara, uz opasku: “Pravi je krimos on”...

Ibrahimović je uhapšen pre dva dana zbog sumnje da je ubio pripadnika barskog ogranka zločinačke organizovane kriminalne grupe škaljarski klan, kojem je i sam pripadao - Edmonda Mustafu (29).

Policija i tužilaštvo veruju, rečeno je Vijestima nezvanično, da je Mustafa život izgubio zbog svedočenja o likvidacijama koje su organizovali i izvršili pripadnici tog klana.

Stamatović i Milović nakon prvih poruka razmenjenih o Ibrahimoviću, komunikaciju nastavljaju o naručivanju kokaina, a onda se vraćaju na prvobitnu temu...

Pripadnik Tima koji je radio pod okriljem Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije prepričava da Ibrahimović, kojem su pretresli stan, nije imao “ni euro u stanu”...

“Bez čarapa je bio”, piše on.

Milović mu odgovara da šefovi škaljaraca sve svoje vojnike “drže na obećanja”...

“Ka’ kera na povodac”.

Nekadašnji komandir podgoričke policije konstatuje da ih drže “i nekom pričom debilnom”, a onda i ocenjuje da su vojnici škaljaraca “opčinjeni” šefovima.

“Mada Jankovići imaju para. Dobro se nose, džip blinda, a ovi ostali centa”, piše on.

Njegovog kuma i kolegu iz policije i kavačkog klana, Ljuba Milovića, tada zanima da li se braća Janković (Martin i Stefan), ali i šta za Mustafu kaže pripadnik policijskog Tima, Baranin Ivan Đoković.

“A on ga je isto smatrao potrčkom”, piše Stamatović.

Milović mu tada prosleđuje informacije o Ibrahimoviću, uz napomenu da je to sve iz prve ruke “od Spasketa”...

“Dino Ibrahimović živi na Gvozden brijeg od ubistva Željka Vukoslavčevića, Slavka papuče (Peković) u taj period sa Edmondom Mustafom, braćom Janković i Zijom (Zijad Nurković prim. aut.) i Hodžić (Damir prim. aut.) snimljeni su kod žute zgrade na Renu. Zajedničko je od tih ubistava da su se tuda krećali i sigurno su povezani sa tim.. Alanu Kožaru je kuću čuvao sa momkom iz Podgorice, što je osumnjičen za ubistvo Šakovića (Miloša prim. aut.)... Pečuricu je čuvao u zadnje vreme... Za upad u Savoju, ubistvo Klisića bio je logistika i pomagao oko toga... tajno se sastajao sa Vuletom Lekićem i braćom Janković, sve u vezi ubistava je pomagao... Zaboravio sam da dodam i ubistvo onoga momka kod dvorane... Bio je logistika za Ivana (Laban prim. aut.) iz Andrijevice”, piše u prosleđenim porukama.

“Ono ti je iz prve ruke od Spasketa. On je glavni za Bar”, zaključuje Milović.

Stamatović prepričava šta mu je, navodno, o tom Ibrahimoviću rekao kolega Đoković:

“Kaže da ga Đurović i Pečurica nisu puštali blizu. Nego nisu voleli da sedi sa njima, nego dalje da budu... Mada ga je izbio Đoković dobro. Pitao ga - što mi digoste kola u vazduh.”

Milović obrazlaže da Ibrahimović nije nebitan, i podseća na njegovu ulogu u ubistvu Šćepana Roganovića - “ukrao kola i predao za ubistvo u HN”.

Zaključuje i da to pokazuje da škaljarci vjeruju Ibrahimoviću i da je to jasno i bez podataka koje im je dostavio Spasojević (Nikola prim. aut)...

Odbjegli Ivan Stamatović tada zaključuje da je “sada drugačija slika svega”, ali da njihov kolega Junior - Petar Lazović i dalje neće da prizna “da je ovaj (Kožar) bitan”...

Od kolege dobija odgovor da je i Lazoviću iste noći poslao prepisku, a Stamatović mu objašnjava da je pročitao, ali da je mislio da njemu to šalje...

“Ma šta on zna o mafijanju”, piše Milović za neformalnog vođu policijskog Tima za podršku, a onda komentariše da je za Ibrahimovića dovoljno što ćuti i da će ga to u hijerarhiji klana podići na “još viši level”...

Stamatović sa njim deli podatak da su u škaljarskom klanu zapravo ključne figure “Mićko Vujović i onaj Dragoslav” i da je i on, na konto Lazovića takođe mislio da je Kožar nevažan u klanu...

“...A oni sada neće da priznaju da nisu znali pravo stanje, pa pričaju da je nebitan Kožar, hahah... Oni ne kapiraju da neko ko je tranjav i bez para, da je najopasniji. Taj nema šta da izgubi... Ti što imaju pare, a nemaju poternice oni vode računa. Kao Jankovići... A ovaj je operativac i svaštočinja. Čuš Kožar nebitan. Kožar je mangup za sve”, objašnjava Milović.

Kolega mu piše da nije baš nebitan, ali da nije šef...

“Kad mi drug (Radoje Zvicer) kaže da je pravi krimos”, piše Milović.

Stamatović insistira da Kožar “i nije toliko glavni koliko je mislio”...

“Hahahha, a on meta broj jedan. Ti drugi su isto, al’ usput”, objašnjava Milović.

Stamatović tada popušta i piše da i on misli da je Kožar “aš glavni”, ali da se u tom klanu pominje i “neki Kovačević iz Španije” koji je, moguće, bio vojno lice “ili tako nešto”...

“Ma taj je tranja, operativac, vodi posao. A ovaj je sve, od posla do ubistava... On bio izvršilac ko zna koliko puta”, objašnjava mu Milović.

Stamatović piše da mu je Petar Lazović rekao i da je taj Baranin direktni izvršilac ubistva Slobodana Šaranovića u martu 2017. u Budvi, a da ga je vozio Janković.

“Ma kakvi, Mustafa i sa njim Janković. Čini mi se... A on organizovao, poslao ih”, piše Milović...

Iako su ga privodili u aprilu 2020. godine, Ibrahimović je u maju te godine uhapšen zbog sumnje da je umešan u ubistvo Šćepana Roganovića, 13. februara te godine u Herceg Novom.

Prekjuče ubijeni Edmond Mustafa bio je tema razgovora doktora Ranka Lazovića, nekadašnje predsednice Vrhovnog suda Vesne Medenice i predsednika Višeg suda Borisa Savića.

Medenici je 14. avgusta 2020. godine, sa broja koji koristi doktor Lazović stigla poruka, navodno od njegovog brata Zorana Lazovića, kojom traže od nje da iz pritvora pusti Mustafu.

“BIL lice Edmond Mustafa koji sarađuje sa nama, da bi bilo efikasno potreban nam je na slobodi, podnio je žalbu kod sudije Savića da mu se ukine rešenje o istrazi samo da nam gosp. Vesna pomogne tj. kaže Saviću kojeg je već Čađenović specijalni tužilac pitao. Jer ćemo sam tim imati svi veći razultat i realizaciju!”, piše u toj poruci.

Medenica četiri dana kasnije pita Savića za tog Baranina, ali uz napomenu...

“Edmon Mustafa. Policija i Specijalni se interesuju za ukidanje pritvora. O čemu se radi. Prema njihovim zahtevima uvek treba imati rezervu. Šta se radi sa jemstvom za Bigovića?”, pita ona.

Predsednik Višeg suda joj objašnjava da za Bigovića još nema odgovora, da će njegova saradnica dan kasnije proveriti u pošti, a da će za tog drugog odmah videti...

“Ok nešto vele da je Čađenović sa tobom razgovarao???”, piše mu tadašnja šefica i od Savića dobija odgovor da to nije tačno...

“Zato kažem da treba sve u odnosu na njih sa rezervom. Bojim se da preko naših leđa sve ne unovče”, odgovara mu Medenica.

“Ne čuh se sa Sašom mjesec dana. Skoro pa da sam ga se uželeo. Ne možemo nać ovog Edmonda, imali smo samo žalbu na presudu iz Ulcinja. Sad tražim od Ziksa da mi kažu je li kod njih i po kom rešenju... Potvrdio ZIKS da nemaju Edmonda Mustafu u pritvoru”, piše joj Savić.

Medenica o tome 18. avgusta izveštava doktora Lazovića, uz napomenu da to prenese Zoranu...

To čini tako što mu prvo prosleđuje Savićevu poruku da ga ne mogu pronaći i da su tražili izjašnjenje od ZIKS-a, a potom i drugu, da Mustafa nije u pritvoru.

Sa broja koji koristi dr Lazović dobija odgovor da je poruka prosleđena...

Autor: