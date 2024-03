NOVI DETALJI TRAGEDIJE U HRVATSKOJ: Devojčici se BORE za život, muškarac koji je pogodio ZAPALJENOM FLAŠOM priveden!

Jednogodišnja devojčica zadobila je teške opekotine po čitavom telu danas u naselju Blaca u Solinu i hitno prebačena u bolnicu, a jedna osoba je uhapšena!

Splitska policija je saopštila da je "prema do sada prikupljenim informacijama do incidenta došlo u pomoćnom objektu (pušnici) na solinskom području. Muškarac je za paljenje vatre koristio zapaljivu tečnost koja se nalazila u flaši koju je vatra u jednom trenutku zahvatila, zbog čega je on bacio zapaljenu u dvorište u kojemu se nalazila beba i zadobila opekline po telu".

Teško povređena devojčica stara je godinu dana i tri meseca i smeštena je u splitsku bolnicu gde se nalazi a respiratoru. Ona je zadobila teške opekline glave i lica.

Tragedija se dogodila na izletištu kod crkve Gospe od Zdravlja u Blacama, gde se okupilo društvo zbog proslave rođendana. Oni su počeli da pripremaju roštilja i pale vatru, a jedan od njih polio je drva benzinom koji se nalazio u plastičnoj flaši.

Nakon što je plamen zahvatio bocu, muškarac se uspaničio i ne gledajući oko sebe u strahu bacio flašu dalje od sebe. Na žalost, boca je najvjerojatnije pogodila nesretnu devojčicu koja se igrala, i koju je vatra zahvatila po telu.

Članovi njene porodice i i ostali prisutni odmah su priskočili detetu i pokušavali da ugase plamen, valjajući je po travi, a vrlo brzo stigla je i Hitna pomoć koja ju je odvela u bolnicu.

Kako je saopštila policija, muškarac je priveden a obavlja se i uviđaj na mestu događaja.