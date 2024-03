HOROR U DALMACIJI: Očuh mahao polnim organom pred decom, a reakcija majke je ostavila sve BEZ TEKSTA!

Opštinski sud je osudio 42-godišnjeg muškarca i 35-godišnju ženu na godinu dana uslovnog zatvora sa trogodišnjim rokom provere!

Očuh im je pokazivao polni organ i govorio im "da dođu da pozdrave prijatelja", a majka ih je, uprkos tome što njen novoizabranik radi njenoj deci, decu vređala, udarala kutlačom i kaišem, te ih poveravala na čuvanje svojim roditeljima. Navedeni užas dvoje dece sa područja Dalmacije trajao je puna tri meseca tokom 2019. godine, a nakon četiri godine optuženi supružnici su se suočili s nepravosnažnom presudom.

Opštinski sud je na identičnu kaznu od godine dana zatvora s trogodišnjim rokom provere osudio 42-godišnjeg inženjera građevinarstva zbog polnog uznemiravanja dece kao i 35-godišnju ženu zbog dve povrede detetovih prava. Ujedno moraju nadoknaditi i 518 evra sudskih troškova.

Oboje su odbacili svaki vid krivice.

On je pritom u svojoj obrani prstom upro u bivšeg supruga svoje partnerke i u njenu majku, navodeći da su te izmišljotine proizašle iz njihovih usta samo kako bi mu napakostili.

"Moja tašta je ljubomorna i posesivna, te ne ceni uspeh svoje ćerke, a ni moj. Sve želi da drži pod kontrolom, pa tako i naš odnos kao i odnos prema unucima. Prvo sam u maju 2019. teško upucan na vratima stana. komšija je zbog toga na kraju osuđen za pokušaj ubistva. Bio sam 22 dana u bolnici i na rehabilitaciji u Švedskoj. Inače, ja prema toj deci imam emocije iako im nisam biološki otac, a po izlasku iz bolnice teško sam se kretao i nikako nisam mogao da počinim to za šta me se tereti. Pa ta deca me zovu ocem!", rekao je u svoju obranu 42-godišnjak.

Optužena majka, pak, tvrdi da nikad nije bila prisutna tokom navodnog polnog uzemiravanja djece.

"Kad sam to saznala jedan dan, bila sam uzrujana, šokirana i van sebe. Bilo je to dok sam čekala decu da izađu iz škole, ali ih nisam dočekala pa sam zvala policiju koja mi je savetovala da zovem Centar za socijalni rad. I tada su mi rekli da je moj suprug prijavljen za polno uznemiravanje. Decu nisam udarala niti ih zanemarivala, školovanje, zdravlje... Inače, tu školsku godinu deca su završila s odličnim uspehom i to leto su bila srećna", branila se optužena žena.

Tokom istrage deda je opisao šokantne trenutke razgovora s unučićima pošto su mu se deca poveravala, da su mu govorila kako ne izlaze iz sobe a bilo je leto, i da se optuženi jednom prilikom skinuo go i mahao polnim organom pred svima.

Seksualno zlostavljana deca su veštačena, te je zaključeno da se kod jednog deteta razvila separacijska anksioznost, a kod drugog uz anksioznost i posttraumatski stres, te zaokupljenost polnošću.

Za sud su očuh i majka prema deci u dobi od osam i 10 godina postupali s direktnom namerom.