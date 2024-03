Predlog za razrešenje predsednika skupštine Crne Gore Andrije Mandića naći će se na dnevnom redu parlamentarne sednice 11. marta u Podgorici. Burnu reakciju u Crnoj gori izazvala je poseta Milorada dodika Podgorici. Ministarstvo spoljnih poslova (MSP) Crne Gore ogradilo se od poteza predsednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića i službi Skupštine povodom dešavanja tokom posete predsednika Republike Srpske Milorada Dodika Podgorici 27. februara.

Marko Lakić, novinar Politike, rekao je da je očigleno nešto propustio jer Dodik nije ni na jednoj poternici dodajući da ne može da svati takav narativ da sve što dolazi iz Republike Srpske je loše.

- Do sada sam mogao da shvatim da postoje problemi unutar Bosne i Hercegovine na relaciji Banjaluka-Sarajevo, međutim nije mi sada jasno gde se tu našla Crna Gora. Koliko god mi pričali u pitanju je jedan te isti narod - navodi Lakić.

Dragoslav Bokan, predsednik Instituta za nacionalnu strategiju, rekao je da je politika Crne Gore, a posebno kroz epohu Mila Đukanovića, prešla u varijantu ne daj bože da se pominje srpstvo - Njegoš, Petar Cetinjski, jevanđelje, crkva i Sveti Sava to ne može ništa od toga, to je zabranjeno.

- To imamo i u delu opozicije u Beogradu, a na žalost to imamo i u Crnoj Gori. Još za vreme Mila Đukanovića sve što je bilo srpsko je zabranjeno, a udar na srspko donosi poene. On nije bio mrzitelj Srba on je bio iz logičkih i ličnih razloga izabrao antisrpski stav da ga promoviše, ali ne mrzeći Srbe. Taj put se prekinuo na avgustovsim izborima, ali taj refleks je ostao - kaže Bokan.

Onda od jednom u čitavu priču upada Andrija Mandić i još dolazi Miodrag Dodik koji nije uradio ništa protiv Crne Gore kako bi time izazvao ovakvu reakciju.