PROMOCIJA KNJIGE DRITANA ABAZOVIĆA U ULCINJU: BIVŠI PREMIJER OBORIO REKORD U CRNOJ GORI, PODRŽALO GA PREKO 1000 LJUDI (FOTO)

Nakon uspešnih promocija engleskog izdanja knjige "Kritika globalne etike" autora Dritana Abazovića na prestižnim univerzitetima u SAD i Italiji, kao promocija u Podgorici i Albaniji, sinoć je održana promocija u Centru za kulturu u Ulcinju. Sala je bila tesna da primi sve ljubitelje rada bivšeg premijera i lidera URE s obzirom na to da je prisustvovalo preko 1000 ljudi.

Ovaj događaj sigurno će biti upisan u istoriju najuspešnijih promocija budući da Crna Gora do sad nije imala takve rezultate kada je u pitanju umetnost i kultura. Prvo je održan program gde je Abazović da svojim saradnicima održao govor, da bi zatim usledila pitanja javnosti i medija, a potom fotografisanje i autogrami. Pored Abazovića najveću pažnju izazvala je njegova porodica koja mu je pružila najveću podršku i usrećila ga prisustvom.

- Hvala svim dobrim ljudima, lepo je kad se okupljamo lepim povodom, a ovog puta je oko knjige. To je znak da nismo još zaboravili prave vrednosti. Imaćemo turneju po ostalim gradovima u Crnoj Gori, a tokom aprila trebalo bi da održimo i veliku promociju u Beogradu, gde sam uvek lepo dočekan. Već smo blizu konačnog dogovora oko termina. Bilo je puno pitanja za to, pa se radujem druženju sa čitaocima u Srbiji. Tema nema nikakav lokalni karakter, tako da mislim da je potpuno svejedno čita li se knjiga u Beogradu, Madridu ili Sidneju… Siguran sam da to svemu daje posebnu draž - izjavio je Dritan.

Inače, Dritan Abazović u knjizi tretira problem politike i etike, te detaljno, kroz istorijski kontekst, analizira aktuelne kompleksne teme koje obuhvatauju razne naučne discipline poput: istorije političkih ideja, političke filozofije, sociologije, etike, teologije i drugih.