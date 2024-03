TLO U REGIONU NE MIRUJE! Zemljotres registrovan u Zagrebu - građani u panici

Zemljotres jačine 2,4 stepena po Rihterovoj skali zatresao je večeras Hrvatsku.

Kako se navodi na sajtu EMSC, epicentar potresa je izmeren na dubini od 2 kilometara, dok se osetio na oko 7 kilometara od Zagreba.

"Tutnjalo i lagano zatreslo", "Lagane vibracije", "Zagreb, Dubrava, jaaaako", "Zagrmelo je", "Ovo je fino treslo", napisali su građani nakon potresa.

#Earthquake (#potres) possibly felt 36 sec ago in #Croatia. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/L1TcfP5rMd