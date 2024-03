TUČA ESKALIRALA U POKUŠAJ UBISTVA: U Nikšiću izboden muškarac!

U Nikšiću je nakon tuče, koja se desila ispred noćnog kluba u ulici Gojka Garčevića, uhapšen V.V. zbog sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju!

Crnogorska policija identifikovala je lica koja su učestvovala u tuči koja se odigrala u noći između subote i nedelje u Nikšiću i priveli jednu osobu koja se sumnjiči za krivično delo ubistvo u pokušaju.

Kako se navodi, policija je identifikovala lica koja su 10. marta dva sata nakon ponoći, učestvovala u tuči, a u kojoj je D.K. zadobio teške telesne povrede.

"Policija je došla do sumnje da je prvo došlo do verbalnog, a potom do fizičkog konflikta između L.K., M.M., B.B. i V.V. sa jedne strane i D.K., B.B., V.K., M.P., A.Š i A.K. sa druge strane. Sumnja se da je V.V. (18) iz Nikšića, upotrebom noža, oštećenom D.K. naneo povredu u predjelu leđa, opasnu po život", navodi se u saopštenju policije.

Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti sproveden nadležnom tužiocu, dok će se državni tužilac u odnosu na ostale učesnike ovog događaja naknadno izjasniti o eventualnoj pravnoj kvalifikaciji dela, dodaje se u saopštenju.