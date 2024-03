HOROR U HRVATSKOJ: Sin MRTAV PIJAN pretio majci da će je UBITI jer je zatekao PRAZAN frižider!

Ona je ležala na kauču u dnevnom boravku, a on joj je prigovorio zašto leži. Potom joj je prišao i uneo joj se u lice rekavši: "Ubiću te".

"Tog dana sam se zaista posvađao s mamom. Mi se posvađamo tri puta godišnje kao majka i sin. I moguće je da sam joj rekao te reči, ali u drugom kontekstu. Jer ja joj nikada ne bih naudio. Reagovao sam tako jer mama nije ništa skuvala i jer je frižider bio prazan" rekao je u svoju obranu Zagrepčanin Igor M. (46) na optužbe tužilaštva da je vlastitoj majci prošlog avgusta u njihovu stanu uputio pretnje.

Bilo je to u večernjim satima, kada je prema tvrdnjama oštećene, sin joj došao kući pijan. Ona je ležala na kauču u dnevnom boravku, a on joj je prigovorio zašto leži. Potom joj je prišao i uneo joj se u lice rekavši: ‘Ubiću te‘. Otišao je u svoju sobu pa se nakon nekog vremena vratio do majke i ponovio joj ‘Stvarno ću te ubiti‘. Prestravljena žena obratila se za pomoć policiji, a rešenjem suda sinu je odmah izrečena mera udaljenja iz doma i zabrana približavanja na 100 metara.

"Čim je sin došao kući, bio je pod uticajem alkohola i vikao je. Ja sam celo to vreme ćutala jer ga se uvek bojim kad popije. Pretio mi je i vikao "ku*vo" otkrila je oštećena žena.

Idući je na potezu Opštinski sud koji će razmatrati optužnicu za izrečene pretnje smrću.