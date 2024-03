ŠOK RAČUN ZA TAKSI: Penzioner je krenuo iz bolnice kući, a CIFRA ga je ostavila BEZ TEKSTA

Kao i svaki put kad ide u KB Sestara milosrdnica u Vinogradskoj ulici u Zagrebu, penzioner i 100-postotni invalid iz Samobora D.T. (85) pripremio je 16 evra za taksi do bolnice i natrag.

Naime, autom prvo dođe do naselja Rudeš gde ima parking za invalide, a dalje nastavi taksijem da ne mora da traži parking mesto kod bolnice. I uvek je ta cena, jer uvek kad ide Zagrebačkim taksijem iznos bude oko 16 evra ukupno za obe vožnje. Međutim, ovaj put ga je povratna vožnja od 4,74 kilometara šokirala jer mu je naplaćena 27 evra i 49 centi.

"Ja ne znam u kojoj državi mi živimo. Išao sam u Vinogradsku bolnicu da doktoru odnesem jedan bolnički dokument. Pošto nisam iz Zagreba žena i ja dođemo autom do Jablanske ulice u Rudešu jer tamo imamo parking za 100-postotne invalide i do bolnice uzmemo Zagrebački taksi. Dolazim svaka dva ili tri meseca pa onda platim osam evra do bolnice i osam nazad koliko košta vožnja", rekao je penzioner.

S uslugama Zagrebačkog taksija koji uvek koristi do sada nije imao nikakvih problema, ali kod poslednjeg je poseta bolnici slučajno ušao u auto druge kompanije.

"Nakon što sam predao papirologiju ispred bolnice sam uzeo prvi taksi koji je tamo stajao jer nisam mislio da će biti velike razlike u ceni, ali sam se prevario. Vožnju koju inače plaćam osam evra sada sam platio skoro 28. Sve što je trebalo da obavim u bolnici obavio sam za deset minuta i razlika u vremenu vožnje nije bila velika te nije bilo nikakve veće gužve koja bi činila razliku i opravdala ovu cenu", ispričao je.

"Zanimalo me ko o tome vodi brigu. Nazvao sam Ministarstvo mora, saobraćaja i infrastrukture oni su mi odgovorili kako s time nemaju nikakve veze već da uslužitelji mogu da naplate koliko žele", kaže penzioner.

Od taksista je zatražio račun na kojem je na dnu kako kaže pisalo da poslovni subjekat nije u sistemu PDV-a po osnovi Članka 90. Zakona o PDV-u.

"Ja imam 85 godina i meni je svega već pomalo dosta. Ako naša država dopušta da neko naplaćuje uslugu koliko želi i pritom ne plaća PDV onda mi je jasno zašto je moja penzija samo 370 evra. Na kraju sam mu platio 28 evra i izašao jer ovo je pljačka države i penzionera", završio je penzioner.

