MINISTAR ODBRANE BOSNE I HERCEGOVINE IZNEO NIZ PRETNJI' on spominje navodni genocid u Srebrenici, a evo šta je rekao o hapšenju Dodika

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez izneo je niz ludačkih pretnji.

Zukan Helez tvrdi: Da, jeste, pravimo dron kamikaze! Već imamo predugovor sa 2 države! Dron je završen, spakovan, gotov! Testirat ćemo ga u Crnoj Gori! Pitaju me gdje se prave dronovi, pa ne pravim smjesu za ćevape pa da o svemu mogu javno govoriti! To su tajni podaci! Hadžifejzović: Gdje se prave dronovi? Helez: Odvest ću Vas i sve ćete vidjeti svojim očima! - preneo je Face.ba.

Zukan Helez, ministar odbrane BiH je bio gost „Centralnog dnevnika sa Senadom Hadžifejzovićem“ i tamo je tokom svog gostovanja izdao ta ludačka upozorenja. Kaže, u narednom periodu na ulicama BiH će biti puno vojnika i vojnih vozila! Dolazi u Neum i nosač aviona, ali "ne treba ljudi da se plaše"...

Pored navedenog, tokom gostovanja je istakao: Nikakve opasnosti nema za građane BiH, to garantuju EUFOR i NATO! Ako se usvoji rezolucija o genocidu u Srebrenici Srbija će nam morati platiti odštetu! Ne treba nam referendum za ulazak u NATO! Dajem vam tri ekskluzive! Ovo je čista ekskluziva, vjerujte mi!

Hadžifejzović: Kako Vi gledate na ultimatum?

Helez: Šta da uradimo mi? Da otjeramo Marfija i Šmita?! To su gluposti Milorada Dodika, i on zna da nema ništa od toga! Tuga, jad i čemer! Dodik će izgubiti vlast! Zna gdje sve ide! Nema snagu da sve provede! Jad, očad, bijeda!

Hadžifejzović: Stevandić prijeti da će nam se desiti teroristički napadi…

Helez: Danas sam imao jako bitne sastanke! Nikakve opasnosti nema za građane BiH!

Hadžifejzović: Ko kaže?

Helez: NATO i EUFOR! Ovo što se dešava u RS-u je znak nemoći! U teškoj su situaciji! Ljudi bliski Dodiku ostaju bez računa, bez poslova… Kolaps! Stevandić priča gluposti! EUFOR svakodnevno nadgleda situaciju u BiH! Nema opasnosti po Dodika i njegovu sigurnost! Naše službe sve prate! I vojne i civilne i policijske!

Hadžifejzović: Ovu dramu je počeo Vulin, pa mu se može vjerovati, jer se to dešava na terenu. On kaže da je počeo financijski udar na RS, čak i hapšenje Dodika…Mislite da Evropa, Amerika, obavještajne službe, neko zaista udara na Dodika?

Helez: Vulin je slobodan strijelac! Vulin mrzi BiH i to ne krije! Otvoreni neprijatelj BiH! Ne uzimam za ozbiljno njegove tvrdnje! Više iznosi ono što bi on volio da se desi! RS nije ugrožena! Iz FBiH niko nije rekao da se treba ukinuti RS, to se samo od Srba može čuti! Dodik i njegova politika nemaju kud! Sankcije su učinile svoje! U RS-u ne živi ni 700 hiljada ljudi! Svaki dan se tone sve dublje i dublje!

Hadžifejzović: Da li je po vama ovo bezbednosna pretnja, nova pretnja genocidom, podjela države ili samo njegovo lupetanje?

Helez: Lupetanje! To su njegove želje! Mašta! Nikada se ne može otcijepiti! Ko će ih priznati?! Kako da opstanu! Da se tako mogu cijepati države, do sad bi bilo milion država! On to sve govori iz očaja!

Hadžifejzović: Zaustavljaju EU put BiH, šta je ovo? Nije im interes da uđu u EU…

Helez: Izborni zakon stupit će na snagu! Ovi što se protive neće više biti u politici! Neke stranke će dobiti upola manje glasova! Nismo imali realnu sliku! Ubacivali su se glasovi mrtvih ljudi! Boje se zato što će izgubiti vlast! Čime je ovo ugrozilo bilo koji narod?! Nema nikakvog razloga da se građani plaše! Budite relaksirani! Obruč se sve više steže, a političari teže dišu! Dodik me zadnji nazvao! Treba nekoliko stvari da prođe na Vijeću ministara! To je normalno! Moramo imati komunikaciju!

Hadžifejzović: Šta znači rezolucija o Srebrenici koja bi trebala biti usvojena u Generalnoj skupštini UN-a?

Helez: Ona je obavezna za sve države! Srbija bi bila obavezna da BiH plati ratnu štetu! Boje se toga! RS je nastao na genocidu! Drugačije je kad je to Sud presudio, a drugačije kad se donese rezolucija! To je onda završena priča! Možete govoriti nije bilo genocida, ali genocid ulazi u udžbenike!

Hadžifejzović: Šta nas čeka u narednom periodu?

Helez: Na ulicama BiH bit će puno vojnih vozila! Ali ne plašite se, to je samo vojna vježba! Odavno nismo imali jaču i veću vojnu vježbu!

Hadžifejzović: Kada će to biti?

Helez: Sredinom aprila i sredinom maja!

Hadžifejzović: Vidjet ćemo avione i to?



Helez: Sve će se vidjeti! Komandant EUFOR-a me zamolio da kažem građanima da se ne plaše, posebno zbog ove situacije! Povrijedi me kad kažu da smo dobili EU put, a nismo zaslužili! Jesmo ga zaslužili!

Hadžifejzović: Nije nemoguće da SDP u KS bude sa SDA?

Helez: Kad je politika u pitanju, ništa nije nemoguće!

Hadžifejzović: Dodik sam kaže da ima informacije da će biti uhapšen, koliko je to istina? Ko bi njega mogao uhapsiti?

Helez: Sve opcije su otvorene! Sve dalje nije pametno pričati! Nema na planeti čovjeka koji se ne može uhapsiti!

Hadžifejzović: Ko će ga hapsiti, SIPA, stranci?

Helez: Ne želim o tome? Ako on kaže da će biti uhapšen i da ima informacije, onda i ja imam neke informacije!