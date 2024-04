DODIK NAKON POSETE ORBANA: Poseta delegacije Mađarske i Ekonomski forum dodatno su UČVRSTILI naše odnose!

Saradnja Mađarske i Srpske je dugoročno usmerena na realizaciju što više privrednih projekata, rekao je predsednik Republike Srpske Milorad Dodik.

- Poseta delegacije Mađarske i Ekonomski forum dodatno su učvrstili naše odnose - napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.

Dodik je izjavio da je poseta premijera Orbana dokaz da je Republika Srpska shvaćena i prihvaćena, kao i da je sam Orban juče govorio o tome kako postoje ljudi koji podržavaju status Republike Srpske, ali ne smeju to naglas da kažu.

- I to je dobar korak. Znam konfiguraciju tih ljudi koji su spremni da po Zapadnoj Evropi govore u kuloarima, ali nisu spremni da se javno založe, jer računaju da zalagati se za pravičnu stvar ovde, a to je pozicija Republika Srpske, može da im ugrozi komoditet. To ne zameram - naglasio je Dodik.

Сарадња Мађарске и Српске је дугорочно усмјерена на реализацију што више привредних пројеката. Посјета делегације Мађарске и Економски форум додатно су учврстили наше односе. pic.twitter.com/tXezy2VOTl — Милорад Додик (@MiloradDodik) 06. април 2024.

Podsećamo, mađarski premijer Viktor Orban predvodio je juče delegaciju Vlade Mađarske i privrednika tokom posete Republici Srpskoj.

Orban je od predsednika Republike Srpske Milorada Dodika primio najviše odlikovanje Srpske - Orden Republike Srpske na ogrlici, koji mu je dodljeljen povodom Dana Republike - 9. januara.