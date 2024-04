NOVO ŠOK OTKRIĆE IZ HRVATSKE: Šefu policije u Splitu nije prvi put da daje ostavku zbog sinova

Slobodan Marendić, sad već bivši načelnik Policijske uprave splitsko-dalmatinske, dao je jutros neopozivu ostavku na svoju funkciju. Razlog je to što je, kako je sam saopštio medijima, njegov sin učestvovao u napadu na mladića u noći s petka na subotu ispred noćnog kluba Velvet kod Poljuda u Splitu, piše Index.hr.

Pre šest godina dao ostavku jer mu je pijani sin slupao službeni auto pa ga vratili na funkciju Marendić je, inače, jednom već podnosio ostavku zbog drugog sina. Naime, 2018. godine tada 19-godišnji Marendićev sin pijan mu je slupao službeni policijski auto.

Marendić junior je službeni Ford Focus, koji je njegov tata dobio na korišćenje, slupao 16. oktobra 2018. u 3 sata ujutro u ogradu mosta na splitskim Bačvicama. Izmereno mu je 1.70 promila alkohola u krvi. Marendićev sin nije mogao legalno sesti za volan službenog policijskog auta.

"Sin mi se osetio sposoban i hrabar, umesto da je otišao da legne kao što sam mislio, uzeo je ključ, otišao po devojku i to se dogodilo. Udario je u most na Bačvicama. Srećom nikoga nije udario niti povredio, a i sam je prošao bez povreda. On me nazvao odmah nakon nesreće i rekao mi što se dogodilo. Na vozilu su razbijena desna suvozačeva vrata i kotač je okrenut. Ima štete, ali ne znamo još kolika je", opisao je tada ovako činjenicu da mu je sin uzeo službeni auto i pijan ga slupao.

Marendić je par dana nakon nesreće pod pritiskom javnosti dao ostavku. Sin na kraju uopšte nije kazneno odgovarao, nego ga je Javno državno tužilaštvo kao mlađeg punoletnika poštedelo te mu je samo određen rad za opšte dobro.

Marendić je 2021. godine vraćen za šefa splitsko-dalmatinske policije, prvo kao vršitelj dužnosti, a zatim i kao imenovani načelnik.

Marendić je, inače, i 2014. kažnjen za tešku povredu službene dužnosti. Kažnjen je baš zbog korišćenja službenog automobila u privatne svrhe.