SRBI U HRVATSKOJ SU GRAĐANI TREĆEG REDA! Crnogorac za Pink o predstojećim izborima u Hrvatskoj i ko je po njemu nabolji izbor za Srbe

Parlamentarni izbori u Hrvatskoj biće održani u sredu 17. aprila. Ove izbore mnogi smatraju važnim i kao borbu na sve ili ništa zbog velikog sukoba prmijera Plenkovića i predsednika Milanovića.

Dragan Crnogorac, predstavnik Nezavisne sprske liste, čije se učešće očekuje na predstojećim izborima u Hrvatskoj rekao je za Pink da nije lako biti Srbin u vukovaru i kako je živeti u Vukovaru kada imate ljude koji se pozdravljaju sa "Haj Hitler" i koji nose ustaške simbole i znakove NDH i prolaze nekažnjeno.

- HDZ je na nekin način ozakonio taj pozdrav "Za dom spremni", nikada Hrvati nisu hteli da priznaju da su prva ubistva koja su bila u Vukovaru bila ubistva nad Srbima - rekao je Crnogorac dodajući da ta ubistva do dan danas nisu procesuirana.

On je dodao da se slaže sa konstatacijom da mnogi zločinci hodaju kroz grad jer znaju da se radi o ljudima koji su ubijali Srbe i nedužne civile za neke od njih ni dan danas nismo našli ni ostatke pobijenih civila.

- Oni su bili krivi samo zato što su Srbi, niti im se sudilo ali im se zato presudilo i pojeo ih mrak ili ih je odneo Dunav.

On je dodao da su ti zločinci u Hrvatskoj prepoznati kao heroji dodajući da na žalost Srbi u Hrvatskoj sa tim moraju da žive.

- Nije život jednostavan za Srbe u Hrvatskoj i Vukovaru pogotovo u drugim delovima gde Srbi treba da se vrate. To su vekovna ognjišta gde su se Srbi naseljavali i branili svoja ognjišta jabi rekao za to Krajište.

Kako je rekao iako su se Srbi trudili da povrate život u normalu Hrvati su uvek pokušavali da ih svrstaju u građane drugog reda i to ne čak drugog nego trećeg reda.

- Trenutno je nabolji izbor da bude Milanović premijer, da pobede Reke pravde SDP-a i koalicijski partner, da imao promenu vlasti zato što u poslednjih 8 godina ono što je obećano Srbima da će im biti uvedena voda ništa od toga nije ispunjeno, nema vode, nema struje, nema asfalta - kaže Crnogorac.

Savo Štrbac, direktor Informaciono dokumentacionog centra "Veritas", rekoa je da Hrvatski sabor broji 150 poslanika koji se biraju u 10 izbornih jedinica, a svak izborna jedinica bira po 14 zastupnika, dijaspora je 11. izborna jedinica ona bira tri i imate manjine koji biraju 8 s tim što Srbi biraju 3 zastupnika.

- Ovo je vrlo interesantno zbog pravljenja koalicija, predizbornih i posleizbornih. Mogli ste čuti da ako Nezavisna sprska lista osvoji mandat Srbima će pripasti tri mandata fiksno koliko god izašlo na izbore. Sad su se tri stranke javile za srpske glasove, Crnogorac je jedan, ide Milaković ispred grupe birače Demokratski savez Srba i imamo Pupavčev SDSS. Dosada su sva tri pripadala Miloradu Pupavcu i što je interesantno koalirao je već tri puta sa HDZ-om - navodi Štrbac.

Kako je rekao on je pitao Pupovca zašto je to uradio on mu je odgorio da su u prethodnim mandatima služili kao pljuvaonica i levim i desnima, a onda kada im se pružila prilika da budu jezičak na vagi odlučili su da idu sa njima.

- Prema tim koalicionim sporazumima nešto su i dobili tipa uvođenje vodovoda i uređenje nekih mesta gde žive Srbi - zaključio je Štrbac.