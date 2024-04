Dodik: Republika Srpska neće primenjivati rezoluciju o Srebrenici

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da Srpska neće primenjivati rezoluciju o Srebrenici, ukoliko bude usvojena u Generalnoj skupštini UN, da veruje da će Narodna skupština Srpske danas odlučiti da Zlatko Lagumdžija ne može da bude ambasador BiH u UN i da će tražiti da on bude povučen.

Dodik je rekao da je Lagumdžija prekršio zakone BiH u pokušaju da satanizuje Srbe i da im nanese istorijsku krivicu i ljagu.

Govoreći o velikom mitingu "Srpska te zove", Dodik je istakao da jedinstvo srpskog naroda poručuje da je dosta sa pritiscima na Republiku Srpsku, ali da je objektivno da će se takvi pritisci nastaviti.

Naveo je da su bosanski muslimani zloupotrebili mehanizam međunarodnog predstavljanja BiH tako što su individualno i bez odluka nadležnih organa dali inicijativu za donošenje određenog akta u UN.

Istakao je da to nije bezazleno i da su sve njihove priče uvek iste, te da to uvek ide ka krajnjem cilju - satanizaciji srpskog naroda.

- Da su želeli da to bude objektivno i da služi nekom pomirenju, sigurno to ne bi uradili. Pokušalo bi se da se nađe neka neutralna međunarodna komisija koja će nešto da uradi. Oni to nikada nisu hteli. Oni nikada nisu hteli da naprave izveštaj o stradanju Srba u Sarajevu koje je tražila međunarodna zajednica, pa odustala - rekao je Dodik za RTRS.

On je ponovio da je srušen mehanizam međunarodnog predstavljanja BiH jer bosanski muslimani smatraju da je najvažnije da samo sebe predstave i prikažu svoju istinu.

- Zato nalaze uvek svoje tradicionalne prijatelje. Ne treba mnogo Nemcima da sponzorišu da je neko drugi kriv jer time beže od svoje odgovornosti - naglasio je Dodik.

On je rekao da niko ne spori da se u Srebrenici desio zločin, ali se desio i zločin prema Srbima i da se radi sve što je moguće na zaustavljanju usvajanja najavljene rezolucije.

- Pogotovo Srbija, koja je članica UN i ona kroz te mehanizme može to da uradi - rekao je Dodik, prenela je Srna.