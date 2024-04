DRAMA U HRVATSKOJ - Učenik pretio da će sastaviti spisak za obračun, kod kuće mu našli oružje

U Osnovnoj školi u Perušiću nastava je prekinuta nakon intervencije roditelja i navodne pretnje jednog od učenika ostalim učenicima i nastavnicima.

HRT je objavio da je 14-godišnji dečak pretio da će sastaviti spisak sa kojima će se obračunati, a kako se nezvanično saznaje, policija je zaplenila oružje iz stana u kojem živi. Pokrenuta je istraga.

- Službe rade svoj deo posla, sve institucije su blagovremeno obaveštene i to je to. Žao mi je samo naših đaka i mojih roditelja koji su s pravom zabrinuti, ali nadam se da će to biti rešeno pozitivno - rekla je Snježana Milković, direktorka Osnovne škole Perušić.

- Zbog straha, zbog informacija koje su prenete, odlučili smo da danas decu udaljimo iz škole i ostavimo ih kod kuće do daljeg, dok ne vidimo šta će policija uraditi povodom slučaja - rekla je majka jednog od rekli su studenti za HRT.

Autor: