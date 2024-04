POZNATO KO JE ŽENA KOJA JE DALA NAJVEĆU ČITULJU BRANI MIĆUNOVIĆU: Bila sam mu kao sestra, dve decenije smo bili jedna kuća!

Nedelju dana je prošlo od smrti kontroverznog biznismena Brana Mićunovića, koji je prošle nedelje preminuio u Crnoj Gori.

Prijatelji se i dalje opraštaju od biznismena, a jedna čitulja je skrenula pažnju. Celu stranu je dala njegova bliska prijateljica Maja Zvicer.

- Brani sam bila kao sestra. Dve decenije smo bili jedna kuća. Izuzetno me bole natpisi "Zagrljeni, pogledajte kakva je to bliskost". Objasniću ljudima koji to ne razumeju. To je bliskost brata i sestre, jer me je on mnogo voleo, kao i ja njega. Otišao je veliki čovek i legenda. Naši bliski prijatelji znaju i onaj ko treba zna. Konkretno cela Crna Gora zna, ali čim vide žensko odmah pomisle... Toliko ružnih komenatara bez ikakve potrebe - ističe Maja Zvicer.

Ona tvrdi da je uz Mićunovića bila do poslednjeg dana.

- Brano mi je mnogo pomogao u životu. Kada bih vam pričala ne bi mi ljudi verovali. Za sve živo je bio tu. Bila sam bolesna u jednom trenutku i pomogao mi je za lek. Oca mi zna. Nema Bajrama da nije čestitao, jer mi je muž musliman, ili rođendan.On je moj brat i srce me boli da ljudi mogu da pomisle neke gluposti stave u neki loš kontekst.On nije zaslužio. Najbliža sam bila sa njim od svih žena i neko ko je do poslednjeg dana bio uz njega. Nema kome nije pomogao - kaže Maja.

Objasnila je i vezu sa porodicom Zvicer:

- Mnogo me boli to kada pročitam da sam Zvicerova snaja. Ja to nisam. Ja sam prijatelj poridice Zvicer. Drugarica mi je Tamara Zvicer i mnogo je volim jer mi je kao sesta, ali ništa drugo nemam sa njihovom porodicom. Zato želim da stanem na put spekulacijama i nagađanjima. Nisam žena od Gorana Zvicera već supruga Fikreta Zaimovića Gidiše sa kojim imam sina od deset godina. Ja svoju porodicu poštujem i to je za mene svetinja - poručuje ona.