DIRLJIVA PRIČA O ČOVEKU I PSU: Ležao je povređen u šumi, a onda se dogodilo nešto POTPUNO NEOČEKIVANO (VIDEO)

Priča o psu kao najboljem čovekovom prijatelju još jednom je potvrđena - ovoga puta u slučaju jednog Bosanca i njegovog ljubimca, zahvaljujući kome je on danas živ.

Dario Habijanec, jutjuber iz Bosne i Hercegovine, koji je u internet svetu poznatiji kao "Doktor.Habi", podelio je na svom TikTok profilu kako je pre nekog vremena, zahvaljujući svom psu preživeo jezivu povredu, jer je pas "dovukao" pomoć do šume, gde je Dario ležao povređen.

"Uglavnom, ovaj cuko, kada sam se ja posekao motornom testerom u šumi i oštetio čašicu i sve na nozi... i dovikivao sve kod kuće ali me niko nije čuo jer je mama usisavala a tata nije bio tu, otišao u njivu nešto da radi... On je dotrčao do mame, napravio uzbunu, povukao je za pantalone i odgurao da dođe do mene i da me nađe", rekao je Dario.

Kako se dobro, dobrim vraća, Bosanac tvrdi da je sada njegovom psu potrebna pomoć.

"On je mlad, ima možda tri - četiri godine, ali nažalost, oštećena mu je noga. Tako da ako neko zna gde ima da se pravi proteza ili da se kupi neka piše u komentarima", rekao je on.

U komentarima je dobio neke ponude ali i pohvale zbog svoje odlučnosti da pomogne ovom nesrećnom psu.

