DUŠKO KNEŽEVIĆ POZNAT PO AFERI PLAVI KOVERAT IZRUČEN CRNOJ GORI: Dolazim sa plavom torbom, mnogima neće biti prijatno

Optuženi biznismen Duško Knežević u pratnji policije krenuo je jutros letom iz Londona ka Crnoj Gori, a njegov dolazak u Podgoricu očekuje se danas oko 13 časova.

- Službenici Sektora za borbu protiv kriminala, su danas, uz asistenciju službenika Sektora policije posebne namjene, uspešno realizovali ekstradiciju D.K. (65), državljanina Crne Gore, iz Velike Britanije u Crnu Goru - navodi se u saopštenju.

Kako ističu, on se potražuje radi vođenja više krivičnih postupaka u Crnoj Gori, zbog sumnje da je počinio krivična dela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju putem podstrekavanja, zloupotreba ovlašćenja u privredi putem podstrekavanja, stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca.

- Ekstradicioni postupak je, u veoma kratkom roku, sprovoden od strane Uprave policije i Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore sa jedne strane, i Ministarstva unutrašnjih poslova Velike Britanije (Home Office) uz podršku Kancelarije oficira za vezu Velike Britanije u Beogradu i Ambasade Velike Britanije u Podgorici, sa druge strane - navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, ekstradicija je rano jutros realizovana posebnim letom na relaciji London - Podgorica, uz visoki stepen mera bezbednosti.

- D.K. će biti sproveden Višem sudu u Podgorici na dalju nadležnost - navodi se u saopštenju.

Oglasio se Duško Knežević

Poručio je i da je pristao na izručenje pre nego je iskoristio sve pravne mehanizme, jer ne želi da dozvoli da mu se I dalje pljačka imovina.

- Pristao sam da se vratim u Crnu Goru posle odluka suda da budem izručen. Proceduralno nismo koristili mogućnosti koje smo imali, jer se vrši pljačka moje imovine u Crnoj Gori i hteo sam da dođem da to zaustavim, ali i da dokažem svoju nevinost, jer svi ljudi koji su me optuživali sada su već u zatvoru - kazao je on.

Upitan kome odgovara, a kome ne to što sada dolazi, odgovorio je:

- Dolazim s plavom torbom, ali mi ide sa teget kombinacijom. Dostini nije prijatno što dolazim… Izdržaću, izdržao sam i gore - kazao je Knežević, dodajući da je u vojnoj bazi u Londonu, gde će crnogorska policija doći po njega.

Prema nezvaničnim saznanjima ekstradicija Kneževića, nekada bliskog saradnika bivšeg šefa države Mila Đukanovića, realizuje se nakon što je Vestminsterski sud Velike Britanije prošle godine nepravosnažno doneo odluku da ga izruči Podgorici. Kneževića Specijalno državno tužilaštvo traži još od jula 2019. godine.

Podignute tri optužnice

Protiv Duška Kneževića su u Crnoj Gori podignute tri optužnice – za organizovanje kriminalne grupe, pranje novca i zloupotrebu položaja u privrednom poslovanju.

Početkom 2020. godine, podgorički Viši sud potvrdio je optužnicu protiv Kneževića u predmetu "Karbon" u kojem je navodno sa još četiri člana kriminalne grupe pričinio štetu kompaniji "Global Karbon" i pribavio protivpravnu korist od 1.942.000 eura. Knežević je optužen i u predmetu "Aerodromi", gde je sa direktorima njegove Atlas banke Markom Nikolićem i Dijanom Zečević, navodno Aerodrome Crne Gore oštetio za tri miliona eura.

Afera "koverat"

Afera "Koverat" obeležila je 2019. kada je Knežević objavio snimak na kojem se vidi kako funkcioneru Demokratske partije socijalista i bivšem gradonačelniku Podgorice Slavoljubu Stijepoviću predaje, kako je tvrdio, 97.500 evra. Knežević tvrdi da su to pare za finansiranje izborne kampanje vlasti i da je to uradio u dogovoru sa liderom DPS-a i aktuelnim predsednikom države, Milom Đukanovićem.