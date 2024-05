Zemljotres jačine 2,7 stepena po Rihteru pogodio je Crnu Goru.

Potres je bio na dubini od 10 kilometara i na 12 km od Nikšića, a 35 km od prestonice Podgorice.

#Earthquake (#земљотрес) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M2.7 || 14 km SW of #Nikšić (#Montenegro) || 12 min ago (local time 10:39:17). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/BcJaGNyIFQ