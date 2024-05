Tragedija u Prnjavoru: Dizalica pala pri popravci kamiona, muškarac preminuo

U jednoj vuklanizerskoj radnji u Prnjavoru došlo je do tragedije kada je dizalica pala prilikom popravke kamiona nakon čega je 52-godišnji M. D. (52), preminuo u Domu zdravlja od zadobijenih povreda.

Kako prenosi "Oslobođenje", do nesreće je došlo prilikom popravke kamiona, a uprkos svim naporima doktori nisu mogli da pomognu povređenom, koji je ubrzo preminuo. Do nesreće je došlo oko 8,40 sati, kada je došlo do pada dizalice i tom prilikom je teške povrede zadobio M. D. (1972) iz Donjih Galjipovaca.

Naime, nakon pada dizalice, deo kamiona je pao na 52-godišnjaka.

Od posledica zadobijenih povreda M. D. je preminuo u Domu zdravlja Prnjavor, potvrđeno je iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Uviđaj na licu mesta obavila je okružni javni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka Hana Vranješević, zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice Prnjavor. Radi utvrđivanja svih okolnosti događaja naloženo je da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mere, a biće naložena i obdukcija tela nastradalog lica koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.