Zatekla muža 'na delu', pa sve snimila i okačila na DRUŠTVENE MREŽE: Neverni suprug iz BiH nije znao šta ga je snašlo (VIDEO)

Drage žene, nemojte dopustiti da trpite uvrede i ponižavanja, te na kraju dočekate ovo… Gračanica,BiH. Odgajana sam, hvala Allahu, na pravim porodičnim vrijednostima i trudila se svim silama održati svoju porodicu cjelovitom, ali ne cvjeta sve što posadiš i život nekada ima drugačije planove za nas. Nijedna osoba zdravog razuma ne želi davati svoj život na tacni, pričati o svojim problemima i to je razlog zbog kojeg sam i sama, mnogo puta, sakrila tuđu sramotu, a na svoju štetu. Danas sam odlučila drugačije. Široj javnosti dajem na uvid "djelo" koje mi je pripremio moj "suprug" Samir Alicehajic u saradnji sa gospođom sa fotografija i videozapisa, Sekulić Lenkom. Danas sam ovaj par posjetila u Neumu, u jednom hotelu, gdje su se sakrili. On "otac" dvoje maloljetne djece, a ona majka jednog djeteta... Primorana sam preći i sopstvene granice i uvjerenja, kako bih skinula etiketu bespotrebno i bolesno ljubomorne žene, a koju mi je moj suprug rado lijepio u javnosti. Dodatni okidač da ova objava ugleda svjetlost dana, bila je poruka mog "supruga" našoj kćerci, da se ovaj "materijal" ne objavljuje kako se ne bi nanijela sramota djeci. Kakav brižan gest. Moja kćerka je svjesna svega ovoga, te mi je dala dozvolu za sve ovo. Stid me je tuđe sramote, a da li je njih stid njihove, ja čisto sumnjam. Poslije svega, i ne zanima me, ali neka čaršija zna ko je ko. Drage žene čuvajte vaše mentalno zdravlje i nemojte dopustiti da vas, osobe koje ne vrijede ni vaše jedne dlake sa glave, uvjere da ste manje vrijedne, da ste bolesne, da vam kopaju rupu i čekaju da se u nju sami zatrpate. Jače ste od toga, jače i više nego što mislite.