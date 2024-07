'KAO DA JE BOMBA GRUNULA' Zemljotres u Hrvatskoj uznemirio građane

Potres 2.4 stepena po Rihteru zabeležen je u 4.26 sati kod Rijeke.

Kako piše Euromediteranski seizmološki centar, zatreslo je na dubini od jednog kilometra.

- Tutnjava se dosta osetila - jedan je od komentara.

„To je neverovatno, za 4 sata od Budimpešte do Niša“

#Earthquake (#potres) possibly felt 35 sec ago in #Croatia. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/qPu01uwduJ