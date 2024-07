Morski psi ispraznili plažu u Hrvatskoj? Turistkinja snimila MISTERIOZNA PERAJA kako vire iz vode kupači uzeli decu u ruke (VIDEO)

Strana turistkinja snimila je misteriozno leđno peraje nadomak plaže u hrvatskom letovalištu Vodice!

Snimak iz hrvatskog letovališta, koji je za nekoliko dana na TikToku pregledalo dva miliona korisnika, izazvao je veliku polemiku na društvenim mrežama s obzirom na to da su mnogi uvereni da je snimljena ajkula.

Žena je snimila leđna peraja koja vire iz vode dok se vide i turisti koji sa mola gledaju nesvakidašnju scenu i ne smeju da se približe vodi. Mnogi su za svaki slučaj uzeli decu u ruke.

- Ne, ne, ne idi u vodu, to je beba morskog psa - kaže žena na engleskom..

Malo kasnije vidi se još jedno leđno peraje.

- Ima ih dvoje - dodaje žena.

Mnogi strahuju da se na snimku vide ajkule, međutim, za sada nema zvanične informacije o kojoj vrsti se tačno radi.

Manda Papac, biolog iz pulskog akvarijuma, navodi da su modrulji stalni stanovnici Jadrana.

- Nije neobično da prilaze plaži. To su sramežljive životinje koje ne napadaju same od sebe i to pogotovo kad je u blizini mnogo ljudi. Iz bezbednosnih razloga bolje je maknuti se od njih i ne dirati ih - navodi Papac i dodaje da u Jadranskom moru mahom žive nezrele ženke.

Pojedini korisnici na društvenim mrežama spekulišu da se na snimku vide delfin ili tuna. Drugi su pak naveli da za sada žele da izbegnu kupanje u moru uz hrvatsku obalu.

Šokantna scena, podsetimo, zabeležena je nedavno na Jadranu kod hrvatskog gradića Trpnja! Na snimku se vidi kako jedan ribolovac hrani iz ruke i mazi mladog modrulja koji se približio čamcu.

Autor: Aleksandra Aras