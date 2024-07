Panika na Jadranu! Turisti prešli 100 metara na pedalini kad je krenula da TONE - na obali doživeli potpuni šok

Pedaline su jedna od omiljenih porodičnih atrakcija tokom boravka na Jadranu, ali čini se da su ove godine, one za izbegavanje usled nekoliko potonuća.

Na hrvatskom delu Jadrana, do sada je došlo do tri nezgode, od kojih je u jednoj potonula pedalina žene koja nije umela da pliva.

Neimenovani muškarac je zajedno sa svojom porodicom iznajmio pedalinu u Makarskoj u mestu Gradac. Uživanje u letnjim čarima na Jadranskom moru i dobru atmosferu na pedalini, posle 100 metara je prekinulo potonuće.

Kako je ispričao za medije, u prvom trenutku su osetili paniku i strah zbog čega su se i zaglavili.

- Iz Zadra sam otišao u posetu prijatelju u Gradac. Na plaži smo iznajmili pedalinu kod jednog starijeg čoveka. Međutim, ono što nam se nakon toga dogodilo spada u rubriku "verovali ili ne". Kada smo se udaljili oko 100 metara od obale, pedalina je - potonula. U tom trenutku jako smo se prepali jer smo se zamalo zaglavili u njoj - rekao je on za "Slobodnu Dalmaciju".

Isto se dogodilo ženi koja nije dobar plivač

Pravi šok je doživeo tek kada su došli na ulicu. Naime, ovo je bila čak treća pedalina od istog vlasnika koja je potonula u Jadran.

- Kada smo otplivali do obale, doznali smo da je to bila već treća pedalina koju je iznajmljivao taj isti čovek, a koja je potonula ovog leta. Prolaznici su nam kasnije ispričali da se ista situacija dogodila jednoj ženi. Bila je 300 metara od kopna kada je njena pedalina počela da tone, a ona nije znala dobro plivati. Ne mogu ni zamisliti kako je tek njoj bilo u toj situaciji - priča on.

Pedaline stare i po 30 godina

Upravo iz razloga što se svašta iznajmljuje, rešio je da sa javnosti podeli svoju horor priču, nadajući se da će posle njegovog primera neko stati na put nesavesnim iznajmljivačima.

- Ovo sam hteo da podelim sa javnosti kako bi upozorio na opasnost i stao na kraj praksi iznajmljivanja neispravnih pedalina starih tridesetak godina. Neko zarađuje i bogati se na starim i neispravnim pedalinama koje tonu tokom vožnje, zbog čega ljudi prestrašeni plivaju nazad prema kopnu, a neko može nastradati - rekao je on na kraju.

Autor: Snežana Milovanov